Ирина Винер: «Первостепенная задача российских спортсменов – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна»

Ирина Винер назвала первостепенную задачу для российских спортсменов.

«Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна.

Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям «Быстрее! Выше! Сильнее!», и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием трансгендер», – сказала глава .

«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю.

Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС.

В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», – цитирует Винер «Матч ТВ».