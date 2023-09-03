Ирина Винер: «Первостепенная задача российских спортсменов – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна»
Ирина Винер назвала первостепенную задачу для российских спортсменов.
«Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна.
Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям Пьера де Кубертена «Быстрее! Выше! Сильнее!», и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием трансгендер», – сказала глава ВФХГ.
«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю.
Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС.
В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», – цитирует Винер «Матч ТВ».
А лучшие , находятся не только в Азии и Африке.