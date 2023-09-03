Ирина Винер: «Первостепенная задача российских спортсменов – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер ВФХГ Пьер де Кубертен Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Ирина Винер назвала первостепенную задачу для российских спортсменов.

«Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна.

Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям Пьера де Кубертена «Быстрее! Выше! Сильнее!», и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием трансгендер», – сказала глава ВФХГ.

«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю.

Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС.

В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», – цитирует Винер «Матч ТВ».

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8 комментариев

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арап Петра Великого
Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – научиться самим зарабатывать, другие окажутся не у дел...
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ арап Петра Великого
Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – научиться самим зарабатывать, другие окажутся не у дел...
Винер и её подопечные найдут как "заработать". Петя Листерман не даст соврать.
+8
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Анна Лисина
Ну вот были только что студенческие игры какие то там в Екатеринбурге. Альтернативные так сказать соревнования. Никто о них не слышал и никому они не интересны.
+6
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Злой Руся
Можем! Потому что спортсмены жизнь посвящают спорту, и цель спортсмена выступать с лучшими и против лучших , в МИРЕ!
А лучшие , находятся не только в Азии и Африке.
+4
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Олег Кузнецов
Ответ арап Петра Великого
Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – научиться самим зарабатывать, другие окажутся не у дел...
Ясно, Винер Олимпиаду отменила.
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nmnackjbxkasbk
(...) ну а дружба начинается с бутылки
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Водяра
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Винер и её подопечные найдут как "заработать". Петя Листерман не даст соврать.
Зарабатывать на эскорте можно серьезные бабки.
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Abdul Aziz
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Винер и её подопечные найдут как "заработать". Петя Листерман не даст соврать.
кстати, только я заметил, что в топе российских гимнасток в основном красотки? Это Винер на вырост выбирает изначально симпатичных девчонок? Ну ладно, близняшки не прям красотки, но свое теплое местечко точно найдут
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