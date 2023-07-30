Арина Аверина о Винер: «Только смотришь на нее, на ее взгляд – у тебя сразу пропадают мысли, чтобы полениться»

Арина Аверина объяснила, почему ей не хочется лениться при взгляде на Ирину Винер.

«Ты только смотришь на нее, смотришь ей в глаза, на ее взгляд – у тебя сразу пропадают мысли, чтобы полениться. Если она видит, что у тебя может получиться, то она будет это от тебя требовать. Больше она не прощает предателей. Она с этим человеком не общается, этого человека в ее жизни больше нет.

Преодолевала ли она себя в чем‑то? Конечно, много раз. Я отношусь к ней как к маме, помощнику. Вне зала мы тоже к ней подходим и советуемся», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в рамках документального фильма «Ирина Винер: правила жизни» на «Матч ТВ».

Также Арина поздравила заслуженного тренера России с 75-летием.

«Она (Винер) очень стойкая и в то же время для каждого человека может найти нужные слова и подход. Сможет поддержать тебя в любой ситуации.

Дорогая и любимая Ирина Александровна, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам терпения, сил, побольше послушных и трудолюбивых учениц», – пожелала гимнастка.