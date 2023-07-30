Арина Аверина о Винер: «Только смотришь на нее, на ее взгляд – у тебя сразу пропадают мысли, чтобы полениться»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Арина Аверина Гимнастика

Арина Аверина объяснила, почему ей не хочется лениться при взгляде на Ирину Винер.

«Ты только смотришь на нее, смотришь ей в глаза, на ее взгляд – у тебя сразу пропадают мысли, чтобы полениться. Если она видит, что у тебя может получиться, то она будет это от тебя требовать. Больше она не прощает предателей. Она с этим человеком не общается, этого человека в ее жизни больше нет.

Преодолевала ли она себя в чем‑то? Конечно, много раз. Я отношусь к ней как к маме, помощнику. Вне зала мы тоже к ней подходим и советуемся», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в рамках документального фильма «Ирина Винер: правила жизни» на «Матч ТВ».

Также Арина поздравила заслуженного тренера России с 75-летием.

«Она (Винер) очень стойкая и в то же время для каждого человека может найти нужные слова и подход. Сможет поддержать тебя в любой ситуации.

Дорогая и любимая Ирина Александровна, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам терпения, сил, побольше послушных и трудолюбивых учениц», – пожелала гимнастка.

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1 комментарий

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Mari Gams
Арина с Диной , конечно легенды , по - моему « хотеть полениться « это совсем не о них !) и , конечно , Винер умеет воспитывать настоящих чемпионок , пять лет Арина была лучшей в мире ! Уважение тренеру и спортсменам .
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