Ахаимова о работе депутатом: «Поступило предложение, я согласилась. Это общественная нагрузка для меня, я это делаю абсолютно бесплатно»

Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова объяснила, почему стала депутатом.

Ахаимовой 26 лет, она победитель Игр Токио-2020 в команде и двукратный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике. В июне 2022-го она приостановила карьеру из-за травмы спины, а в сентябре того же года получила муниципальный мандат в Пушкине.

– Мне даже интересно, почему об стали так много говорить только спустя год, как я стала муниципальным депутатом города Пушкин.

Скажу так: мне этот город дорог, я выступала и тренировалась в этом городе, сейчас там построили хорошую спортивную школу с очень достойными условиями, там работают мои тренеры, поэтому спорт как в Пушкине, так и в Санкт‑Петербурге, и в России мне небезразличен. Я являюсь депутатом с 11 сентября 2022 года.

– Что входит в обязанности муниципального депутата?

– Раз в месяц я провожу прием граждан города. Люди могут прийти и оставить свои как положительные, так и отрицательные отзывы, просить о помощи и так далее. Также посещаю заседание депутатов, которое проходит примерно раз в месяц.

– Как вообще появился такой вариант? Интересно ли развиваться в политике?

– Поступило предложение, я согласилась. Это общественная нагрузка для меня, я это делаю абсолютно бесплатно, это не такая должность, где я должна ходить на работу каждый день. Да, я участвую в обсуждении вопросов, касающихся спорта в этом городе, принимаю граждан и делаю все, что от меня зависит, – рассказала Ахаимова.