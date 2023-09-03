Ахаимова о работе депутатом: «Поступило предложение, я согласилась. Это общественная нагрузка для меня, я это делаю абсолютно бесплатно»
Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова объяснила, почему стала депутатом.
Ахаимовой 26 лет, она победитель Игр Токио-2020 в команде и двукратный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике. В июне 2022-го она приостановила карьеру из-за травмы спины, а в сентябре того же года получила муниципальный мандат в Пушкине.
– Мне даже интересно, почему об стали так много говорить только спустя год, как я стала муниципальным депутатом города Пушкин.
Скажу так: мне этот город дорог, я выступала и тренировалась в этом городе, сейчас там построили хорошую спортивную школу с очень достойными условиями, там работают мои тренеры, поэтому спорт как в Пушкине, так и в Санкт‑Петербурге, и в России мне небезразличен. Я являюсь депутатом с 11 сентября 2022 года.
– Что входит в обязанности муниципального депутата?
– Раз в месяц я провожу прием граждан города. Люди могут прийти и оставить свои как положительные, так и отрицательные отзывы, просить о помощи и так далее. Также посещаю заседание депутатов, которое проходит примерно раз в месяц.
– Как вообще появился такой вариант? Интересно ли развиваться в политике?
– Поступило предложение, я согласилась. Это общественная нагрузка для меня, я это делаю абсолютно бесплатно, это не такая должность, где я должна ходить на работу каждый день. Да, я участвую в обсуждении вопросов, касающихся спорта в этом городе, принимаю граждан и делаю все, что от меня зависит, – рассказала Ахаимова.
Бесплатно пока, для будущей карьеры и дивидендов с этого)
знаете , у нас не слышал ещё такого, но чтобы молодая девушка ( наверное так скажем, уже стала таким ответственным лицом , за ее видимо заслуги в спорте, чего не отрицаю), могла бы принимать людей и делать соответственно все правильно. Просто такого нельзя делать, от этих ее решений или ее Да или Нет при голосовании, может что произойти не нужное для людей...не специально конечно, просто подумала, я так думаю и все...
Это я из Казахстана, из Алматы... Я так думаю и это мое мнение...