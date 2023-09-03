Ахаимова о работе депутатом: «Поступило предложение, я согласилась. Это общественная нагрузка для меня, я это делаю абсолютно бесплатно»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Политика Лилия Ахаимова Гимнастика

Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова объяснила, почему стала депутатом.

Ахаимовой 26 лет, она победитель Игр Токио-2020 в команде и двукратный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике. В июне 2022-го она приостановила карьеру из-за травмы спины, а в сентябре того же года получила муниципальный мандат в Пушкине.

– Мне даже интересно, почему об стали так много говорить только спустя год, как я стала муниципальным депутатом города Пушкин.

Скажу так: мне этот город дорог, я выступала и тренировалась в этом городе, сейчас там построили хорошую спортивную школу с очень достойными условиями, там работают мои тренеры, поэтому спорт как в Пушкине, так и в Санкт‑Петербурге, и в России мне небезразличен. Я являюсь депутатом с 11 сентября 2022 года.

– Что входит в обязанности муниципального депутата?

– Раз в месяц я провожу прием граждан города. Люди могут прийти и оставить свои как положительные, так и отрицательные отзывы, просить о помощи и так далее. Также посещаю заседание депутатов, которое проходит примерно раз в месяц.

– Как вообще появился такой вариант? Интересно ли развиваться в политике?

– Поступило предложение, я согласилась. Это общественная нагрузка для меня, я это делаю абсолютно бесплатно, это не такая должность, где я должна ходить на работу каждый день. Да, я участвую в обсуждении вопросов, касающихся спорта в этом городе, принимаю граждан и делаю все, что от меня зависит, – рассказала Ахаимова.

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8 комментариев

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Semen Rusin
Ответ Sebastian Debussy
Ну конечно бесплатно! Это так, просто хобби для души!))))
Муниципальный мандат это про облагородить двор, покрасить скамейку и сделать пандус. Если район не самый маленький, то ещё и детскую со спортивной площадками.
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Dmitry_1986
26 лет жизненного опыта мало, образование спортивного вуза, и то, без особых посещений занятий так как профессиональная спортсменка.... Зато хоть и муниципальный, но депутат. Так и живёт, и удивляться не стоит....
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a2wai
Ответ Sebastian Debussy
Ну конечно бесплатно! Это так, просто хобби для души!))))
Птица говорун отличается от среднестатистического комментатора Спортса умом и сообразительностью.
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volens-docens
"Общественная нагрузка..." Терминология показательная.
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Montenegro Serbian
Ответ Sebastian Debussy
Ну конечно бесплатно! Это так, просто хобби для души!))))
Ну прям сейчас она вполне себе бесплатно может это делать и возможно даже не соврала)

Бесплатно пока, для будущей карьеры и дивидендов с этого)
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Аскар Мустафин
Ответ Dmitry_1986
26 лет жизненного опыта мало, образование спортивного вуза, и то, без особых посещений занятий так как профессиональная спортсменка.... Зато хоть и муниципальный, но депутат. Так и живёт, и удивляться не стоит....
Добрый вечер уже по нашему , наверное,.
знаете , у нас не слышал ещё такого, но чтобы молодая девушка ( наверное так скажем, уже стала таким ответственным лицом , за ее видимо заслуги в спорте, чего не отрицаю), могла бы принимать людей и делать соответственно все правильно. Просто такого нельзя делать, от этих ее решений или ее Да или Нет при голосовании, может что произойти не нужное для людей...не специально конечно, просто подумала, я так думаю и все...
Это я из Казахстана, из Алматы... Я так думаю и это мое мнение...
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