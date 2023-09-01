Валентина Родионенко: «Аблязин не приехал на Кубок России по причине отсутствия медицинского допуска. Слишком мало прошло времени после операции на плече»

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Тренер российских гимнастов рассказала, когда Аблязин присоединится к команде.

С 30 августа по 3 сентября в Сочи проходит Кубок России по спортивной гимнастике.

«Как я говорила ранее, Денис не приехал на Кубок России по причине отсутствия медицинского допуска, слишком мало прошло времени после очень серьезной операции на плече.

Все не так просто, но он тренируется и готовится. 7 октября у нас начнется очередной тренировочный сбор команды на «Озере Круглом», Аблязин должен туда приехать», – сказала Валентина Родионенко.

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