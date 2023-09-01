Гимнастка Владислава Уразова выступает на Кубке России с травмой.

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«У Уразовой травма голеностопа. Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах», – сказала Родионенко.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Сочи. Турнир продлится до 3 сентября.