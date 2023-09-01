Валентина Родионенко: «У Уразовой травма голеностопа. Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко травмы Кубок России Владислава Уразова Гимнастика

Гимнастка Владислава Уразова выступает на Кубке России с травмой.

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«У Уразовой травма голеностопа. Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах», – сказала Родионенко.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Сочи. Турнир продлится до 3 сентября.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
suda net
Здоровья Владиславе. Голеностоп - крайне неприятная травма.
Хочется, конечно, чтобы Уразова выступала в полную силу.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
С травмой конечно тяжело выступать((скорейшего восстановления Владиславе!))
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Владе здоровья и как можно быстрее залечить травму!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Желаю Владиславе здоровья, поскорее выздороветь и восстановиться!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Здоровья и скорейшего восстановления
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мила Расковалова
Скорейшего выздоровления и полного восстановления!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Здоровья Владе!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Скорейшего восстановления
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий