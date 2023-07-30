Нагорный, Далалоян и Белявский готовятся к Кубку России по спортивной гимнастике

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Кубок России Давид Белявский Никита Нагорный Артур Далалоян Гимнастика

Олимпийские чемпионы Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский готовятся к Кубку России, который пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Все у нас нормально, все готовятся к Кубку России, уровень готовности у спортсменов разный. В середине недели была контрольная тренировка, которая получилась очень сложной.

Нашим олимпийским чемпионам Давиду Белявскому, Никите Нагорному и Артуру Далалояну пришлось очень тяжело. Но ничего, у них еще есть время до старта», – рассказала Родионенко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий