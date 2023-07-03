Денис Аблязин присоединится к команде на сборе 9 июля. В апреле он перенес операцию на плече

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Денис Аблязин Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион Денис Аблязин присоединится к команде на ближайшем сборе.

В апреле гимнасту прооперировали плечо. Он получил травму на чемпионате России в Казани.

«9 июля открывается сбор команды на «Озере Круглом», и Денис обязательно приедет туда. Мы ждем всех ведущих гимнастов, потому что идет подготовка к Кубку России, который пройдет в конце августа в Сочи.

Никита Нагорный недавно стал папой, и я допускаю, что он приедет на сбор позже», – заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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