Денис Аблязин присоединится к команде на сборе 9 июля. В апреле он перенес операцию на плече

Олимпийский чемпион Денис Аблязин присоединится к команде на ближайшем сборе.

В апреле гимнасту прооперировали плечо. Он получил травму на чемпионате России в Казани.

«9 июля открывается сбор команды на «Озере Круглом», и обязательно приедет туда. Мы ждем всех ведущих гимнастов, потому что идет подготовка к Кубку России, который пройдет в конце августа в Сочи.

недавно стал папой, и я допускаю, что он приедет на сбор позже», – заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.