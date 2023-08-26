Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023.Варфоломеева победила в индивидуальном многоборье, Раффаэли – 2-я

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Дарья Варфоломеева победила в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Валенсия, Испания

Индивидуальное многоборье

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 137,450

2. София Раффаэли (Италия) – 135,700

3. Дарья Атаманова (Израиль) – 131,400

4. Стиляна Николова (Болгария) – 130,650

5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 130,400

6. Боряна Калейн (Болгария) – 129,950

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1 комментарий

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Байкальский
Фейковый чемпионат.
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