Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023.Варфоломеева победила в индивидуальном многоборье, Раффаэли – 2-я
Дарья Варфоломеева победила в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Валенсия, Испания
Индивидуальное многоборье
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 137,450
2. София Раффаэли (Италия) – 135,700
3. Дарья Атаманова (Израиль) – 131,400
4. Стиляна Николова (Болгария) – 130,650
5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 130,400
6. Боряна Калейн (Болгария) – 129,950
1 комментарий