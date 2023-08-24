Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023. Варфоломеева победила в упражнениях с обручем и мячом, Раффаэли взяла два серебра

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В Валенсии стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике.

Дарья Варфоломеева из Германии выиграла золото в упражнениях с обручем и мячом.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Валенсия, Испания

Обруч

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 35,750

2. София Раффаэли (Италия) – 35,250

3. Фанни Пигницки (Венгрия) – 34,050

Мяч

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 35,800

2. София Раффаэли (Италия) – 35,200

3. Стиляна Николова (Болгария) – 35,150

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