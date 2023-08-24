Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023. Варфоломеева победила в упражнениях с обручем и мячом, Раффаэли взяла два серебра
В Валенсии стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике.
Дарья Варфоломеева из Германии выиграла золото в упражнениях с обручем и мячом.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Валенсия, Испания
Обруч
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 35,750
2. София Раффаэли (Италия) – 35,250
3. Фанни Пигницки (Венгрия) – 34,050
Мяч
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 35,800
2. София Раффаэли (Италия) – 35,200
3. Стиляна Николова (Болгария) – 35,150
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