Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Варфоломеева выиграла золото в ленте, Раффаэли – в мяче и булавах, другие результаты
В Баку проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Российские спортсменки не выступают на турнире.
Художественная гимнастика
Чемпионат Европы
Баку, Азербайджан
21 мая
Обруч
1. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,250
2. Ади Ася Кац (Израиль) – 32,600
3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,250
Мяч
1. София Раффаэли (Италия) – 33,650
2. Стиляна Николова (Болгария) – 33,350
3. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 32,850
Булавы
1. София Раффаэли (Италия) – 33,000
2. Боряна Калейн (Болгария) – 32,650
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 31,700
Лента
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 32,250
2. Ева Брезалиева (Болгария) – 31,600
3. Стиляна Николова (Болгария) – 31,550
20 мая
Индивидуальное многоборье
1. Боряна Калейн (Болгария) – 131,000
2. София Раффаэли (Италия) – 129,550
3. Стиляна Николова (Болгария) – 129,500
Групповое многоборье
1. Болгария – 68,050
2. Израиль – 67,300
3. Азербайджан – 65,400
Командные соревнования
1. Болгария – 324,500
2. Украина – 311,800
3. Израиль – 310,200
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