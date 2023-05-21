Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Варфоломеева выиграла золото в ленте, Раффаэли – в мяче и булавах, другие результаты

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В Баку проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Российские спортсменки не выступают на турнире. 

Художественная гимнастика

Чемпионат Европы

Баку, Азербайджан

21 мая

Обруч

1. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,250

2. Ади Ася Кац (Израиль) – 32,600

3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,250

Мяч 

1. София Раффаэли (Италия) – 33,650

2. Стиляна Николова (Болгария) – 33,350

3. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 32,850

Булавы

1. София Раффаэли (Италия) – 33,000

2. Боряна Калейн (Болгария) – 32,650

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 31,700

Лента

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 32,250

2. Ева Брезалиева (Болгария) – 31,600

3. Стиляна Николова (Болгария) – 31,550

20 мая

Индивидуальное многоборье

1. Боряна Калейн (Болгария) – 131,000

2. София Раффаэли (Италия) – 129,550

3. Стиляна Николова (Болгария) – 129,500

Групповое многоборье

1. Болгария – 68,050

2. Израиль – 67,300

3. Азербайджан – 65,400

Командные соревнования

1. Болгария – 324,500

2. Украина – 311,800

3. Израиль – 310,200

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