Алексей Немов: «Российские гимнасты во главе с Нагорным, Далалояном и Белявским лучшие в мире. Если Олимпиаду-2024 мы пропускаем, то на следующую им попасть будет сложно»

Алексей Немов назвал российских гимнастов сильнейшими в мире.

«Российские гимнасты во главе с Нагорным, Далалояном и Белявским лучшие в мире на данный момент. Они олимпийские чемпионы в команде. В свое время наше поколение было лучшим, сегодня – они.

Вернуться на международные соревнования им будет очень тяжело. Если эту Олимпиаду мы пропускаем, то на следующую им попасть будет очень сложно, в силу возраста.

Но мы сможем развиваться даже в таких условиях. Если нас государство будет поддерживать, мы все сделаем. А оно будет поддерживать, я уверен», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.