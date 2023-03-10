Маринов победил в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, Нагорный – 2-й, Белявский – 5-й
Даниел Маринов победил на чемпионате России по спортивной гимнастике в личном многоборье.
Спортивная гимнастика
Чемпионат России
Казань
Мужчины
Индивидуальное многоборье
1. Даниел Маринов – 169,830
2. Никита Нагорный – 166,196
3. Сергей Найдин – 164,696
4. Кирилл Прокопьев – 162,163
5. Давид Белявский – 161,863
6. Виктор Калюжин – 160,497
Артур Далалоян снялся с соревнований.
Найдин - это чудо какое-то, такой же элегантный, как Белявский, прекрасные вольные и конь (вы посмотрите, какой там хип-хоп нереальный с перелётами), но повыше и чуть слабее мускулатура. Её немного подкачать (кольца слабые пока, ну и брусья), и будет мегагимнаст.
Но его перекладина - это просто лучшее, что я видел за два дня, сложнейшая и очень красивая программа. Найдин у Нагорного на ней 2.5 балла отыграл. В общем, записывайте, это будущее нашей гимнастики.
Ну там вся первая пятёрка отличная, а ведь есть ещё Артур и Денис. Маринову и Нагорному респект. А Давид слишком много ошибался.