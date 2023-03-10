Маринов победил в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, Нагорный – 2-й, Белявский – 5-й

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России результаты Давид Белявский Никита Нагорный Артур Далалоян Кирилл Прокопьев Сергей Найдин Даниел Маринов Виктор Калюжин Гимнастика

Даниел Маринов победил на чемпионате России по спортивной гимнастике в личном многоборье. 

Спортивная гимнастика

Чемпионат России

Казань

Мужчины

Индивидуальное многоборье

1. Даниел Маринов – 169,830

2. Никита Нагорный – 166,196

3. Сергей Найдин – 164,696

4. Кирилл Прокопьев – 162,163

5. Давид Белявский – 161,863

6. Виктор Калюжин – 160,497

Артур Далалоян снялся с соревнований.

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2 комментария

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radio_weiss
Я повторю свои слова из другой новости
Найдин - это чудо какое-то, такой же элегантный, как Белявский, прекрасные вольные и конь (вы посмотрите, какой там хип-хоп нереальный с перелётами), но повыше и чуть слабее мускулатура. Её немного подкачать (кольца слабые пока, ну и брусья), и будет мегагимнаст.
Но его перекладина - это просто лучшее, что я видел за два дня, сложнейшая и очень красивая программа. Найдин у Нагорного на ней 2.5 балла отыграл. В общем, записывайте, это будущее нашей гимнастики.

Ну там вся первая пятёрка отличная, а ведь есть ещё Артур и Денис. Маринову и Нагорному респект. А Давид слишком много ошибался.
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Биатлонная зима
Парни молодцы боролись в многоборье
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