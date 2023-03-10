Маринов победил в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, Нагорный – 2-й, Белявский – 5-й

Даниел Маринов победил на чемпионате России по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Спортивная гимнастика

Чемпионат России

Казань

Мужчины

Индивидуальное многоборье

1. Даниел Маринов – 169,830

2. Никита Нагорный – 166,196

3. Сергей Найдин – 164,696

4. Кирилл Прокопьев – 162,163

5. Давид Белявский – 161,863

6. Виктор Калюжин – 160,497

Артур Далалоян снялся с соревнований.