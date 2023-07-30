Матыцин поздравил Винер с 75-летием: «Ее авторитет и характер уже стали ориентиром для многих в большом спорте»

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Ирину Винер с 75-летием.

«Авторитет и характер уже стали ориентиром для многих в большом спорте. Ирина Александровна воспитала стольких чемпионок и продолжает трудиться на благо нашей художественной гимнастики. Строгая, но справедливая наставница, она полностью отдает себя профессии. Невозможно не восхищаться терпением, трудолюбием и упорством прославленного тренера.

Хочу поблагодарить Ирину Александровну за вклад в поддержку и развитие российской художественной гимнастики и спорта в целом. От всей души поздравляю Ирину Александровну с юбилеем и желаю крепкого здоровья, новых достижений и творческой реализации», – сказал .