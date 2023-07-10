Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике, осужденный за сексуальное насилие, получил ножевые ранения в тюрьме

Осужденный за насилие над гимнастками экс-врач сборной США получил ножевые ранения в тюрьме.

В 2018 году Ларри Нассар, который работал в сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен к сроку в общей сложности до 300 лет тюрьмы – по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии.

9 июля Нассар вступил в конфликт с другим заключенным федеральной тюрьмы Флориды, в результате которого получил ножевые ранения в спину и грудь.

Его состояние оценивается как стабильное.