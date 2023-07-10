Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике, осужденный за сексуальное насилие, получил ножевые ранения в тюрьме

Теги происшествия спортивная гимнастика сборная США жен Ларри Нассар Гимнастика

Осужденный за насилие над гимнастками экс-врач сборной США получил ножевые ранения в тюрьме.

В 2018 году Ларри Нассар, который работал в сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен к сроку в общей сложности до 300 лет тюрьмы – по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии. 

9 июля Нассар вступил в конфликт с другим заключенным федеральной тюрьмы Флориды, в результате которого получил ножевые ранения в спину и грудь.

Его состояние оценивается как стабильное.

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4 комментария

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Andreir888
Спасибо, что живой (на самом деле - нет!)
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СемёнСемёныч
Ответ Andreir888
Спасибо, что живой (на самом деле - нет!)
...в грудь, в спину .... нормальное состояние, стабильное, уже успел вернуться к утренней проверке.
0
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