Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике, осужденный за сексуальное насилие, получил ножевые ранения в тюрьме
Осужденный за насилие над гимнастками экс-врач сборной США получил ножевые ранения в тюрьме.
В 2018 году Ларри Нассар, который работал в сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен к сроку в общей сложности до 300 лет тюрьмы – по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии.
9 июля Нассар вступил в конфликт с другим заключенным федеральной тюрьмы Флориды, в результате которого получил ножевые ранения в спину и грудь.
Его состояние оценивается как стабильное.
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