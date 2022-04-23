13 пострадавших по делу о сексуальном насилии со стороны врача Ларри Нассара потребуют компенсацию в $130 млн от ФБР

13 пострадавших в рамках дела бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара потребуют компенсацию в 130 млн долларов от ФБР.

В 2018 году Нассар был приговорен к сроку до 175 лет тюремного заключения после многочисленных обвинений в сексуальном насилии. Некоторые из пострадавших считают, что в 2015-м Федеральное бюро расследований (ФБР) в должной мере не отреагировало на информацию о преступных действиях врача.

«После лета 2015 года никто не должен был подвергнуться насилию, потому что ФБР должно было выполнить свою работу. Осознание того, что ФБР могла бы помочь избежать этой ситуации, вызывает отвращение», – заявила основатель правозащитной группы The Army of Survivors Грейс Френч.

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