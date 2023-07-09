Российская гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, завоевала золото и серебро на Панарабских играх

Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх.

Россиянка одержала победу в упражнениях на брусьях, набрав 12,267 балла.

Второе место заняла представительница Алжира Лахна Салем (10,400), бронзу завоевала гимнастка из Катара Хамед Салма (8,067).

В опорном прыжке Максимова с 12,533 баллами стала второй. Золото завоевала иорданка Руба Осама Хамза Алдауд (12,767), третье место заняла Сихем Хамиди из Алжира (12,450).

Соревнования проходят в Алжире.

В марте Максимова представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

5 июля старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Максимовой разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, так как она не является членом сборной России.

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