Российская гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, завоевала золото и серебро на Панарабских играх

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике результаты Александра Максимова Панарабские игры Гимнастика

Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх.

Россиянка одержала победу в упражнениях на брусьях, набрав 12,267 балла.

Второе место заняла представительница Алжира Лахна Салем (10,400), бронзу завоевала гимнастка из Катара Хамед Салма (8,067).

В опорном прыжке Максимова с 12,533 баллами стала второй. Золото завоевала иорданка Руба Осама Хамза Алдауд (12,767), третье место заняла Сихем Хамиди из Алжира (12,450).

Соревнования проходят в Алжире.

В марте Максимова представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

5 июля старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Максимовой разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, так как она не является членом сборной России.

Как наши спортсмены с измененными именами оказались в сборной Сирии? Мы разобрались

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий