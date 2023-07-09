Российская гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, завоевала золото и серебро на Панарабских играх
Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх.
Россиянка одержала победу в упражнениях на брусьях, набрав 12,267 балла.
Второе место заняла представительница Алжира Лахна Салем (10,400), бронзу завоевала гимнастка из Катара Хамед Салма (8,067).
В опорном прыжке Максимова с 12,533 баллами стала второй. Золото завоевала иорданка Руба Осама Хамза Алдауд (12,767), третье место заняла Сихем Хамиди из Алжира (12,450).
Соревнования проходят в Алжире.
В марте Максимова представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.
5 июля старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Максимовой разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, так как она не является членом сборной России.
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