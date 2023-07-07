Российская гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх

Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх.

Спортсменка одержала победу в личном многоборье, набрав 49,233 балла.

Второе место заняла представительница Алжира Фатма Бухатем (45,700), бронзу завоевала еще одна алжирская гимнастка Лахна Салем (44,733).

В марте Максимова представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

5 июля тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Максимовой разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, так как она не является членом сборной России.

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