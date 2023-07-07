Российская гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Александра Максимова сборная Сирии Панарабские игры Гимнастика

Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх.

Спортсменка одержала победу в личном многоборье, набрав 49,233 балла.

Второе место заняла представительница Алжира Фатма Бухатем (45,700), бронзу завоевала еще одна алжирская гимнастка Лахна Салем (44,733).

В марте Максимова представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

5 июля тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Максимовой разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, так как она не является членом сборной России. 

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