Российская гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх
Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх.
Спортсменка одержала победу в личном многоборье, набрав 49,233 балла.
Второе место заняла представительница Алжира Фатма Бухатем (45,700), бронзу завоевала еще одна алжирская гимнастка Лахна Салем (44,733).
В марте Максимова представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.
5 июля тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Максимовой разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, так как она не является членом сборной России.
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