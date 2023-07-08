Винер об Азиатских играх: «Если результаты будут идти в зачет на Олимпийские игры, тогда поедем»

Ирина Винер высказалась о допуске российских спортсменов к Азиатским играм.

«Ничего неизвестно пока. В каком статусе будут спортсмены выступать, как они будут отбираться.

И если будут отбираться, то будут ли участвовать на Олимпиаде. Я в это не верю», — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Если результаты будут идти в зачет на Олимпийские игры, тогда поедем», — приводит слова Винер Metaratings.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета