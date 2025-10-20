  • Спортс
Гимнаст Поляшов отобрался в финал ЧМ на брусьях: «Сделал лучшую комбинацию, наверное, года за 2-3 точно»

Гимнаст Владислав Поляшов вышел в финал чемпионата мира на брусьях.

Соревнования проходят в Джакарте (Индонезия). По итогам квалификации россиянин Поляшов отобрался в число 8 участников финала в данном виде упражнений.

– Давно не выступал на чемпионатах мира. Первый снаряд – конь, сил много, хотел сделать максимально то, что могу. Понимал, что в финал будет очень сложно попасть, конкуренция сумасшедшая. Нужно было делать идеально.

Пошел делать идеально. На самом сложном элементе начал «ловить», сил много, как-то остановился, захожу – стою на полу. И не понимаю, как это произошло.

После неудачного исполнения коня голова сразу пришла в норму, весь накал прошел. Подошел к брусьям спокойно, с хорошей головой. Когда я отбирался через брусья на Олимпийские игры в Токио по именной лицензии, был топ-1 в рейтинге. Понимал, что судьи меня знают.

Исполнение хорошее, но вот базы не хватает. Сделал лучшую комбинацию, наверное, года за 2-3 точно. Надеюсь, что попаду в финал. Финал – это абсолютно другие соревнования, там может быть все что угодно.

Для меня самое главное – попасть в финал, потому что давно не выступали. Это будет удача (Поляшов давал интервью до того, как стало известно о его выходе в финал – Спортс’’).

– Как вам в Индонезии?

– Мне нравится, когда тепло – знаешь, что не заболеешь. Когда снег или что-то еще, атмосфера не такая. А тут вышел – солнышко, хорошо. С хорошим настроением работается легче.

– Следили за выступлением соперников?

– Особо не старался сегодня следить, потому что и так слежу за мировой гимнастикой, в общем и целом понимаю, кто на этом чемпионате мира попадет в финал. На тренировках смотрел.

Всегда следил за Максом Уитлоком, это легендарный человек, любил наблюдать за его работой на коне. Сейчас он закончил, появились новые имена – молодежь по 17-18 лет, чудеса вытворяют на самом деле. Раньше такого не было, чтобы молодые гимнасты сразу в топ выходили. Удивляют, – сказал 30-летний Поляшов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
