Экс-гимнастка Куреева о работе в цирке: «Это проще, чем спорт, где у тебя каждый день тренировки по многу часов»

Экс-гимнастка Анастасия Куреева рассказала о работе в цирке в Германии и США.

Спортсменка завершила соревновательную карьеру в 2022 году.

– Когда поставила карьеру на стоп, был период непонимания, чем заниматься дальше?

– Когда выходишь за порог зала, думаешь, что сейчас пойдешь учиться, но не понимаешь, что делать в оставшееся время. До этого ты все его посвящал гимнастике.

Мне повезло – быстро нашла работу. Я тренировала детей от 3 до 18 лет. Плюс начала заниматься саберфайтингом. Там нужно уметь делать всякие штуки со световыми мечами. Меня тогда поднатаскали, чтобы я стала тренером. В потоке этой работы я думала, что жизнь налаживается. Я активно тренировала, у детей были соревнования. Вся эта движуха напоминала мне ту, что была в гимнастике.

Затем поняла, что нужно что-то менять и двигаться дальше. Помню, иду на работу, опаздываю, а на телефон приходит уведомление о сообщении от девочки, с которой мы однажды виделись на чемпионате России. Мы не были с ней хорошо знакомы. И она мне предложила поработать в Европе на турнике. Я тогда подумала, что это какой-то обман.

Мы с ней созвонились, она рассказала подробности, и я начала думать. Не понимала, как оставить детей. Принять решение помог друг. Я рассказала ему, и он мне ответил: «Просто едь. Не думай ни о чем. Попробуй. Такая возможность бывает раз в жизни».

Во мне что-то переключилось после его слов. Затем уже обо всем узнала мама. Она также восприняла эту новость позитивно, но сказала, что нужно узнать все детали, чтобы не было никаких подводных камней. Через полгода я уехала в Германию.

– Что было дальше?

– Я выступала на мужском турнике с двумя жердями. Моей задачей было делать хореографию и разные легкие элементы на снаряде. Недалеко от Гамбурга я работала в маленьком городке, где стоял парк развлечений, при котором был театр. Находилась там 5 месяцев.

График был такой: утром – тренировка, а затем одно шоу в день по вечерам. В последний месяц у нас добавилась еще одна часть – мы показывали сказку. Одевали на себя тяжелые костюмы со светом и ходили в них по парку. Последний месяц там, конечно, был тяжелым. Работали нон-стопом. В 10 утра уходили, а в 11-12 ночи возвращались.

– После Ганновера ты осталась в Германии, но перешла на другую работу.

– Я должна была вернуться в Россию в ноябре. Такая договоренность была с менеджером и родителями. Все знали, что с июня по ноябрь я в Германии, а затем приезжаю домой. Но ближе к концу контракта я поняла, что не вернусь, так как хочу стать цирковой артисткой. Мне очень нравится делать турник и брусья.

Когда контракт в театре закончился, мой менеджер нашла новый. Это все выпало на Рождество, а в Германии в это время много праздничных шоу. Я оказалась в цирке шапито.

– После Германии ты оказалась в США. Как?

– Когда в Германии закончились праздники, менеджер нашла мне работу в Америке. Позже мы прекратили работу, и я стала сама по себе.

– Опыт в Германии и в США — в чем принципиальная разница?

– В США был цирк шапито, который переезжал с места на место. Первой точкой был Техас, а последней — Нью-Йорк. С февраля по декабрь мы проделали большой путь по стране. В одном городе мы могли находится от двух недель до месяца. Мы работали каждый день. Выходные были только при смене места дислокации.

График был гораздо тяжелее, чем в Германии. Если в будние дни было по одному шоу, в выходные – по три. Также была разница в том, что в театре мы показывали единую постановку за 35 минут, а в цирке – разные номера, которые занимали гораздо больше времени.

– Если сравнивать спорт и цирк – где проще?

– Мне кажется, в цирке легче. В гимнастике у тебя каждый день тренировки по многу часов. Если у тебя сборы, вообще по 2-3 тренировки в день. Плюс соревнования, где ты проходишь не один снаряд. В цирке я делаю только один снаряд. Тренировки у меня от 3 до 5 дней в неделю. Одна может занимать 1-3 часа.

При этом в цирке тяжело, когда ты приезжаешь на новый контракт или что-то меняется в программе, ты можешь находиться там с утра до вечера. Это нужно, чтобы прогнать свое выступление, поставить снаряд, понять, как тебе должны выставить свет. Но это все равно не так сложно, как в спорте, – сказала Куреева.