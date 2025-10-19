  • Спортс
  • Белявский о словах Вайцеховской, что он неконкурентоспособен: «Если бы у меня стояла цель готовиться к ЧМ, то подготовка была бы совершенно другой»
Белявский о словах Вайцеховской, что он неконкурентоспособен: «Если бы у меня стояла цель готовиться к ЧМ, то подготовка была бы совершенно другой»

Гимнаст Белявский ответил Вайцеховской, назвавшей его неконкурентоспособным.

Ранее Давид Белявский заявил, что он не будет получать нейтральный статус, так как не хочет без флага России выступать на международной арене. Журналист Елена Вайцеховская заявила, исходя из результатов гимнаста на чемпионате страны: «Белявский уже неконкурентоспособен. Его позиция – сотрясание воздуха в информационном поле». 

«Не до конца понял, почему Елена Сергеевна решила сравнивать мои баллы на чемпионате России с баллами Олимпийских игр в Париже. Если бы у меня стояла цель готовиться к чемпионату мира, то подготовка, как и комбинации были бы совершенно другими. Я готовился конкретно к чемпионату страны и делал ту комбинацию, которой вполне хватило для того, чтобы показать результат.

Вообще некорректно сравнивать баллы Парижа. Потому что после Игр поменялись правила и теперь комбинации состоит из восьми элементов вместо десяти. В среднем база у всех упала на 0,4 – 0,5.

Лучший результат этого сезона на данный момент 15,1 с базой 6,2. Мне есть за счёт чего увеличивать базу. Если в этом будет необходимость», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 Белявский.

Наш гимнаст-чемпион отказался от нейтрального статуса. Но есть нюанс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Елена Вайцеховская
logoДавид Белявский
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
