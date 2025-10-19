  • Спортс
  • Даниел Маринов: «Надеюсь, что получится попасть в финал многоборья — тогда я увижу настоящий чемпионат мира, как это обычно бывает»
0

Гимнаст Даниел Маринов поделился впечатлениями от первого дня чемпионата мира.

По итогам выступления 6 групп из 8 Маринов идет третьим в квалификации индивидуального многоборья. 

«Перед выходом на помост ожидал увидеть большие трибуны. Но я не знал, что на квалификацию, оказывается, ходит не так много зрителей, особенно в Индонезии. Увидев сегодняшние трибуны, подумал: «Круто, прикольно». Думал, что будет намного больше людей.

Из-за того, что публики было не так много, у меня было меньше адреналина по сравнению с тем, если бы трибуны были бы полностью забиты. Надеюсь, что получится попасть в финал многоборья — тогда я увижу настоящий чемпионат мира, как это обычно бывает.

В Индонезии я в первый раз, как и на международных соревнованиях. Эмоции только положительные, особенно нравится цветовая гамма арены: розовый, оранжевый, светло-зеленый — необычный выбор. Думаю, цветами на арене Индонезия запомнится всем участникам чемпионата мира.

К сожалению, мой товарищ по команде Саша Карцев, который тоже должен был идти в многоборье, получил травму. Мне пришлось идти одному. Честно говоря, было непривычно выходить на снаряды всего лишь по два человека — привычнее, когда есть целая команда.

В любом случае, мне все понравилось. Главное, что присутствует атмосфера, от выступлений получал большое удовольствие. Чувствовалось, что нахожусь где-то очень далеко и участвую в чем-то масштабном, таком как чемпионат мира. Было очень приятно сегодня выступать в такой замечательной стране как Индонезия», — сказал Маринов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
спортивная гимнастика
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoсборная России по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
