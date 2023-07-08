Губерниев о допуске к Азиатским играм: «В олимпийской квалификации это не поможет никак»

Дмитрий Губерниев высказался о допуске россиян к Азиатским играм.

«500 спортсменов выступят, на Олимпиаду квалифицируются единицы. Потому что большинство не пройдет критерии. В олимпийской квалификации это не поможет никак, может, в отдельных случаях, но не более того.

У нас 90 процентов — это представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии, спортивные клубы ФСБ. Они куда поедут? На какую Олимпиаду? Китаю и федерации можно сказать спасибо, мы там будем выступать вне конкурса.

Значит ли это, что мы будем на пьедестале почета стоять, если выиграем? Я не уверен. Но в любом случае, кто-то где-то выступит», — сказал Губерниев.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета