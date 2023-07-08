Губерниев о допуске к Азиатским играм: «В олимпийской квалификации это не поможет никак»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Азиатские игры Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев высказался о допуске россиян к Азиатским играм.

«500 спортсменов выступят, на Олимпиаду квалифицируются единицы. Потому что большинство не пройдет критерии. В олимпийской квалификации это не поможет никак, может, в отдельных случаях, но не более того.

У нас 90 процентов — это представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии, спортивные клубы ФСБ. Они куда поедут? На какую Олимпиаду? Китаю и Азиатской федерации можно сказать спасибо, мы там будем выступать вне конкурса.

Значит ли это, что мы будем на пьедестале почета стоять, если выиграем? Я не уверен. Но в любом случае, кто-то где-то выступит», — сказал Губерниев. 

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

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4 комментария

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Bashibuzuck
Да нам уже ничто не поможет, даже то, что ты все фотки с буквой Z из соцсетей поудалял😁
+4
0
+4
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Рус Киссенжер
"... это не поможет никак..." нигде.
+3
0
+3
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бизе
Губерниеву уже никто и нигде не поможет , он обречён собственным самомнением на прозябание , но пока его продолжают цитировать ...
+1
0
+1
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Волька-ибн-Алёша
по фактам разложил
0
0
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