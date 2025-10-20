  • Спортс
«Маринов может смело смотреть в будущее. Возвращение мужской команды России на международную арену получилось». Тренер Алфосов о чемпионате мира

Тренер сборной России оценил дебют гимнаста Даниела Маринова на чемпионате мира.

Маринов стал четвертым в квалификации индивидуального многоборья и отобрался в финал. Соревнования проходят в Джакарте (Индонезия).

«Возвращение мужской команды России на международную арену получилось. Мы продолжаем находиться в тренде мировой спортивной гимнастики. Я доволен сегодняшним (19 октября – Спортс’’) выступлением Даниела Маринова, для которого этот чемпионат мира стал дебютным на мировом уровне. Вся команда уже поздравила его с этим. Он сегодня показал то, на что был готов. Даня Маринов может смело смотреть в будущее», – отметил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Также Алфосов объяснил, почему гимнаст Алексей Усачев не выступает в Джакарте, хотя входит в заявку на турнир.

«Алексей сейчас делает только опорный прыжок, и на этот снаряд мы поставили сегодня вторым номером Мухаммаджона Якубова, потому что на чемпионате России тот обошел Усачева в опорном прыжке. Пусть Алексею и не довелось выступить на этом чемпионате мира, но польза от его пребывания здесь большая. Он посмотрел современную гимнастику, видел, как надо тренироваться. У него был нейтральный статус, и почему было не воспользоваться такой возможностью? Это здорово», – сказал Алфосов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Даниел Маринов
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Валерий Алфосов
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Алексей Усачев
Мухаммаджон Якубов
