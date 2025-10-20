В случае побед российских гимнастов на ЧМ-2025 будет звучать музыка Чайковского.

«Музыкальное сопровождение, выбранное для представления отдельных нейтральных спортсменов на официальных церемониях, – это фортепианный концерт № 1 Петра Чайковского, и при необходимости оно будет звучать на всех мероприятиях, санкционированных FIG», – рассказал сотрудник пресс-службы Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира-2025 стартовал в Джакарте 19 октября.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского звучал в честь побед российских спортсменов на Олимпиадах 2021 года в Токио и 2022 года в Пекине и многих чемпионатах мира в период двухлетнего отстранения России за изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории (декабрь-2020 – февраль-2022).