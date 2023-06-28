«Печальная история с поддержкой детского спорта. Почти никому он не нужен, а у нас денег нет». Ангелина Мельникова о благотворительной школе

Гимнастка Ангелина Мельникова пожаловалась на отсутствие поддержки детского спорта.

«Мне интересно, почему же так сложно найти тех, кто проявят хоть малейший интерес к детскому спорту?

Для начала я бы хотела немного рассказать, что это за проект и зачем он нужен мне. Это социальный проект, реализуется благодаря гранту, проект полностью под моим руководством.

Он был рассчитан на 6 месяцев в связи с ограничением выделенных средств. История благотворительная, дети у нас занимаются бесплатно. 30 июня у нас заканчиваются денежные средства для этого проекта.

Конечно, я подалась еще на один грант, чтобы проект продолжался. И я надеюсь, что его поддержат, потому что городу очень понравилось то, что мы сделали.

Я старалась показывать практически все, что происходит у нас, как эта школа строилась по кирпичикам. И мне все равно, если это иногда выглядело очень скудно и стремно, если оно так было. Но я просто показывала свой путь с нуля, хотя могла просто вложить деньги и попросить сделать мне школу, но мне было важно знать от и до обратную сторону. И она очень интересная.

Нам никто не помогает, заявку на грант я писала сама, все коммуникации с поставкой оборудования для школы – сама, обустраивали школу мы с девочками: все раздевалки, зал и прочее. Расписание для 200 детей делали сами, праздники все организуем сами, и отчетность пишу я сама (за исключением финансовой части, это делает бухгалтер). Короче, все сами.

Почему я не сделала по-другому? Для меня было очень важно увидеть то, кому же все-таки нужен детский спорт. И я ооооочень многое увидела и узнала.

Если бы моя школа была бизнесом, на это все бы смотрели с одного угла. Бизнес – это же деньги, а если моя школа – благотворительная история, это другое. И по большей части она оказалась почти никому не нужна. У нас денег нет.

Вы не представляете, сколько раз я пыталась добиться хоть какой-то спонсорской помощи для детского проекта.

Было написано множество разных писем, в разные компании, в крупные и в некрупные, сколько звонков было сделано, и через знакомых и не через знакомых, сколько просьб разных было. Я регулярно это делала на протяжении 5 месяцев. И вы не представляете мое удивление при каждом отказе на мое обращение. Уточню, что я не просила миллионы у спонсоров.

Иногда мы просто просили проспонсировать соревнования в виде небольших подарков для детей. По итогу в большинстве случаев мы сами покупали эти подарки. Со всей этой истории мы получили помощь только от одной Воронежской клиники, которой мы безмерно благодарны.

Я не жалуюсь, просто рассказываю чистую правду, потому что вся сила всегда там.

Мой проект не о деньгах, и я не за деньги, я хочу помогать спорту, особенно детскому, особенно в родном городе.

Я не побоялась пойти туда, где нужно очень много работать и почти ничего не заработать. И вся команда не побоялась, нас всего пять. За что я их очень уважаю и ценю, они рядом.

У нас получилось создать что-то нереальное, потому что я каждый день вижу новые сообщения о том, что к нам хотят привести своих детей. У нас резервный список уже более 200 детей, и все они в ожидании, чтобы попасть к нам.

Такая печальная история с поддержкой детского спорта.

А зачем мне вообще нужна эта история? Чтобы посмотреть, что же там с детским спортом и кому он нужен. На опыте теперь могу сказать – почти никому. Если только родителям для своего ребенка, которые сильно хотят, чтобы ребенок занимался спортом.

Я не знаю дальнейшую судьбу проекта, будет ли у нас поддержка или нет. На сегодняшний день ее нет. Результаты гранта, на который я подалась еще раз, будут 7 июля.

Но даже если поддержки у нас не будет, мы уходим в бизнес. Не хочу оставлять все это, слишком много сил вся команда вложила в этот проект. За 5 месяцев работы мы провели 740 тренировок для детей и 14 различных праздников», – написала олимпийская чемпионка Токио-2020.