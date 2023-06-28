«Печальная история с поддержкой детского спорта. Почти никому он не нужен, а у нас денег нет». Ангелина Мельникова о благотворительной школе

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике детский спорт Ангелина Мельникова Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова пожаловалась на отсутствие поддержки детского спорта.

«Мне интересно, почему же так сложно найти тех, кто проявят хоть малейший интерес к детскому спорту?

Для начала я бы хотела немного рассказать, что это за проект и зачем он нужен мне. Это социальный проект, реализуется благодаря гранту, проект полностью под моим руководством.

Он был рассчитан на 6 месяцев в связи с ограничением выделенных средств. История благотворительная, дети у нас занимаются бесплатно. 30 июня у нас заканчиваются денежные средства для этого проекта.

Конечно, я подалась еще на один грант, чтобы проект продолжался. И я надеюсь, что его поддержат, потому что городу очень понравилось то, что мы сделали.

Я старалась показывать практически все, что происходит у нас, как эта школа строилась по кирпичикам. И мне все равно, если это иногда выглядело очень скудно и стремно, если оно так было. Но я просто показывала свой путь с нуля, хотя могла просто вложить деньги и попросить сделать мне школу, но мне было важно знать от и до обратную сторону. И она очень интересная.

Нам никто не помогает, заявку на грант я писала сама, все коммуникации с поставкой оборудования для школы – сама, обустраивали школу мы с девочками: все раздевалки, зал и прочее. Расписание для 200 детей делали сами, праздники все организуем сами, и отчетность пишу я сама (за исключением финансовой части, это делает бухгалтер). Короче, все сами.

Почему я не сделала по-другому? Для меня было очень важно увидеть то, кому же все-таки нужен детский спорт. И я ооооочень многое увидела и узнала.

Если бы моя школа была бизнесом, на это все бы смотрели с одного угла. Бизнес – это же деньги, а если моя школа – благотворительная история, это другое. И по большей части она оказалась почти никому не нужна. У нас денег нет.

Вы не представляете, сколько раз я пыталась добиться хоть какой-то спонсорской помощи для детского проекта.

Было написано множество разных писем, в разные компании, в крупные и в некрупные, сколько звонков было сделано, и через знакомых и не через знакомых, сколько просьб разных было. Я регулярно это делала на протяжении 5 месяцев. И вы не представляете мое удивление при каждом отказе на мое обращение. Уточню, что я не просила миллионы у спонсоров.

Иногда мы просто просили проспонсировать соревнования в виде небольших подарков для детей. По итогу в большинстве случаев мы сами покупали эти подарки. Со всей этой истории мы получили помощь только от одной Воронежской клиники, которой мы безмерно благодарны.

Я не жалуюсь, просто рассказываю чистую правду, потому что вся сила всегда там.

Мой проект не о деньгах, и я не за деньги, я хочу помогать спорту, особенно детскому, особенно в родном городе.

Я не побоялась пойти туда, где нужно очень много работать и почти ничего не заработать. И вся команда не побоялась, нас всего пять. За что я их очень уважаю и ценю, они рядом.

У нас получилось создать что-то нереальное, потому что я каждый день вижу новые сообщения о том, что к нам хотят привести своих детей. У нас резервный список уже более 200 детей, и все они в ожидании, чтобы попасть к нам.

Такая печальная история с поддержкой детского спорта.

А зачем мне вообще нужна эта история? Чтобы посмотреть, что же там с детским спортом и кому он нужен. На опыте теперь могу сказать – почти никому. Если только родителям для своего ребенка, которые сильно хотят, чтобы ребенок занимался спортом.

Я не знаю дальнейшую судьбу проекта, будет ли у нас поддержка или нет. На сегодняшний день ее нет. Результаты гранта, на который я подалась еще раз, будут 7 июля.

Но даже если поддержки у нас не будет, мы уходим в бизнес. Не хочу оставлять все это, слишком много сил вся команда вложила в этот проект. За 5 месяцев работы мы провели 740 тренировок для детей и 14 различных праздников», – написала олимпийская чемпионка Токио-2020.

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9 комментариев

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Андрей Балабаев
Ну так не шоу Навки, Плющенко и Авербуха чтобы деньгами разбрасываться
+21
-2
+19
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Донован хозяин НБА
Нужно налепить в школе побольше ZZ и портретов путина, а также публично выразить поддержку курса нашего Титаника.
Ангелина, ну что Вы как маленькая, должны же знать как работает система госфинансирования в РФ
+22
-7
+15
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elan_
Мельникова странная, какие дети, деньги для более важных дел нужны. Вон зекам Вагнера 84 000 000 000 за год выдали, а тут какие-то подарки для детей. Несерьезно..
+15
-2
+13
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dpv
Ответ Андрей Балабаев
Ну так не шоу Навки, Плющенко и Авербуха чтобы деньгами разбрасываться
Я вам таки больше скажу. Даже не Пригожин с 86 + 110 млрд за год )))
+13
-2
+11
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АРХАТ
Надо финансировать отжатые территории, не до детского спорта
+10
-3
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Mbest77
Зениту надо нового бразильца купить за 20 млн $ (1,7 млрд. рублей), а тут кто-то лезет со своим детским спортом…
Вопрос: нафига Зениту дорогие легионеры, если он не играет в еврокубках, а чемпионат водокачки без зрителей из-за fan-id можно и так выигрывать
+8
-1
+7
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brig_Mercury
Ну какие письма бизнесу? Бизнес сейчас и без этого демонстрирует чудеса выживания и схем обхода санкций. Благотворительность работает только условиях нормального развития экономики. Плюс дефицит бюджета только растет, сейчас и с грантами будут проблемы. Ищи папика из ближнего круга солнцеликого.
+4
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fewral
Ну, это же не шоу навки в днр, так и не проведенное в итоге.
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Atsuktuvas
При смене гражданства узнаете сколько под вас денег списано...
0
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