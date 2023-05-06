Мельникова об открытии гимнастической школы: «Самое сложное – это найти людей, которые будут работать, а не воздух полоскать»

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова объяснила, почему решила открыть свою школу.

В январе спортсменка открыла гимнастический центр в Воронеже.

– Что является целью твоей школы?

– Привлечь как можно больше детей к занятиям спортом с раннего возраста, пропаганда здорового образа жизни, профориентация детей, ведь спорт начинается с гимнастики!

А вообще, самое сложное – это найти людей, которые будут работать, а не воздух полоскать. Которые будут вовлечены в идеи, у которых есть свое мнение, видение, фантазия, которые хотят расти вместе.

– Когда пришли первые мысли об открытии своей спортивной школы?

– Очень давно, после ОИ-2021 эти мысли меня оккупировали, но я понимала, что не была готова к такому шагу, не хватает знаний и уверенности, смелости.

И в какой-то момент в 2022 году весной-летом я осознаю, что готова взять такую ответственность на себя, в 2023-м в январе мы уже открылись.

– Был ли вариант открыть с кем-то совместно – или только твоя, и все?

– Никогда об этом не думала и не хотела бы. Мне кажется, это сложно, когда два руководителя, – ответила Мельникова в сторис.