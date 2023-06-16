Хоркина о своем гимнастическом шоу: «Там все пронизано патриотизмом и любовью к родине»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Светлана Хоркина Ангелина Мельникова Матч ТВ Гимнастика

 Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о спортивных шоу.

– Можно увлечь юных спортсменов через шоу. Как это в футболе, биатлоне, фигурном катании. В спортивной гимнастике можно?

– Да, я уже несколько лет так делаю. Создаю театрализованное шоу. Приглашаю известных артистов, балет. Цель – популяризировать гимнастику и другие виды.

Шоу мотивирует ценностями, семейными и командными. «Матч ТВ» показывал меня. В преддверии дня гимнастики 27 октября планирую провести театрализованное шоу. Там все пронизано патриотизмом и любовью к родине.

– Как раскручивать спортсменов внутри страны в условиях их невыезда за рубеж?

– Уделяется иной раз им мало внимания. Надо показать, рассказать. В августе у нас Кубок России в Сочи. СМИ, показывайте! В ваших руках сделать их кумирами. Сегодня общаться со СМИ нужно, но это и нужно уметь. Надо привлечь внимание, чтобы родители вели детей в секции. Чтобы не заканчивалось все на Центральном федеральном округе. Чем больше соревнований, тем лучше.

Как только внутри страны будет конкуренция, появится ажиотаж, трибуны будут полными, как это было в СССР. Сегодня возвращаются в гимнастические залы болельщики. Надо системно относиться к решению вопроса.

Я просто наслаждаюсь работой Ангелины Мельниковой. Сегодня спортивная гимнастика развивается, наполняем календарный план внутри страны. Надо приглашать тех, кто с нами дружит, и к ним ездить в гости, – рассказала Хоркина.

1 комментарий

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Ебздрогыч
Помню новость на спортсе, как одна голландская гимнастка, соперница Хоркиной, после карьеры ушла в порно. И комменты к новости, что ее работа гораздо честнее и благороднее, чем у Хоркиной. Все так, все так
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