Мельникова о новостях про допуск россиян: «Перестала следить за этим, потому что сложно качаться на эмоциональных качелях, когда сегодня тебе дают надежду, а завтра ее обрубают»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что тяжело переживает ситуацию с отстранением.

«Сегодня одна новость, завтра другая, это все очень тяжело переживать. Я полгода назад перестала читать новости, следить за всем этим, потому что сложно очень качаться на этих эмоциональных качелях, когда сегодня тебе дают надежду, а завтра ее обрубают.

Мне это не надо, потому что у меня есть своя работа – гимнастика, я ее выполняю. Это уже не зависящие от меня вещи, я не могу тут повлиять на них никак, даже своим комментарием», – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Также она сообщила, что ее следующим стартом будет Кубок России, который пройдет в Сочи с 28 августа по 3 сентября.

«Следующим стартом для меня будет Кубок России, пока так. Я не поеду на чемпионат Беларуси, так как сейчас лечу ногу. У меня обострилась проблема с ахиллом на чемпионате России, после чего я решила полноценно заняться лечением и как раз хорошо подготовиться к Кубку России», – добавила Мельникова.

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