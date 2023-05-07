Ирина Винер: «Дина Аверина, которая, несмотря на все свои проблемы, вышла и показала красоту, женственность и обаяние»
Ирина Винер высказалась об итогах многоборья на этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике.
Победу на турнире, который проходит в Москве, одержала Арина Аверина.
«Результаты прекрасные: на первом месте Арина Аверина, на втором – молодая и очень перспективная Анечка Попова, на третьем – Дина Аверина, которая, несмотря на все свои проблемы, вышла и показала красоту, женственность и обаяние. Ее программа достойна самых высоких похвал», – сказала Винер.
8 мая будут разыграны награды в отдельных видах многоборья.
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