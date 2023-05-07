Ирина Винер: «Дина Аверина, которая, несмотря на все свои проблемы, вышла и показала красоту, женственность и обаяние»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина ТАСС Анна Попова Гимнастика

Ирина Винер высказалась об итогах многоборья на этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике.

Победу на турнире, который проходит в Москве, одержала Арина Аверина

«Результаты прекрасные: на первом месте Арина Аверина, на втором – молодая и очень перспективная Анечка Попова, на третьем – Дина Аверина, которая, несмотря на все свои проблемы, вышла и показала красоту, женственность и обаяние. Ее программа достойна самых высоких похвал», – сказала Винер. 

8 мая будут разыграны награды в отдельных видах многоборья. 

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3 комментария

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Светлана М
Молодец, Арина!
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deli_skate
Ответ наталья Головченко
Простите меня, ценители художественной гимнастики, но в каком месте красота у Дины??? Может я что-то не понимаю, но по мне, очень слабо, сыро и недоделано. Прошлый сезон понятно, после Олимпиады, но сейчас-то что...Я смотрю Горносько и вижу красоту, я смотрю нашу Марию Борисову и вижу красоту, но увы не в Дине. Может стоит уже отпустить девочек и перестать себя обманывать???!!! На Олимпиаде смогут побороться за пьедестал только Борисова и Попова, дай Бог им здоровья. Лала уникальна, но не в формате, а это повлияет на оценки, вероятно, особенно в сравнении, с той же Горносько.
Не простим)) допустим, сегодня Дина была не в сильно не в форме, но ещё пару месяцев назад (не помню, что был за турнир) она была невероятно раскрепощённой и выразительной. Ее стоит отпустить, когда она сама попросится. Сами разберутся!
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