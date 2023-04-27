Дина Аверина о серебре Токио-2020: «Это все политика. В спорте – не только в художественной гимнастике – бывает все несправедливо»

Дина Аверина высказалась о серебре Олимпийских игр-2020 в Токио.

– Ты считаешь себя одной из лучших спортсменок в истории художественной гимнастики?

– Нет.

– Это скромность?

– Нет. Потом что каждый раз надо доказывать, что ты лучший – каждый раз после каждых соревнований, после каждого старта. Как говорит Ирина Александровна Винер: спустилась с пьедестала – и ты уже никто, доказывай все сначала.

– Как ты отнеслась к поддержке со стороны наших сограждан, когда вернулась после Токио?

– Только вчера мы сидели в кисс-энд-край, и тренеры говорили: Дин, так это самая лучшая награда – зрители, посмотри, как они тебе рады, как они тебя ждут. И я понимаю, что самая моя лучшая награда после возвращения из Токио то, что меня поддержала вся Россия.

– Что ты хочешь сказать той женщине, которая поставила балл выше (Линой Ашрам)? Ее же сняли, да?

– Сняли. Это все политика. Я не люблю то, что в спорте – не только в художественной гимнастике – бывает все несправедливо. Я все-таки за честный спорт. Я понимаю, что такого не бывает, но мне это всегда, наверное, мешало.

Я выступаю и понимаю: если сделала чисто – я выигрываю, а если теряю (предмет), то проигрываю.

Но когда такое случилось на Олимпиаде, я вообще ничего не поняла. Я выходила с мыслью: вот, я ничего не потеряла, я сейчас выиграю, – сказала Аверина.

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«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио