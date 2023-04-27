Дина Аверина о серебре Токио-2020: «Это все политика. В спорте – не только в художественной гимнастике – бывает все несправедливо»

Теги художественная гимнастика Токио-2020 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Линой Ашрам Гимнастика

Дина Аверина высказалась о серебре Олимпийских игр-2020 в Токио.

– Ты считаешь себя одной из лучших спортсменок в истории художественной гимнастики?

– Нет.

– Это скромность?

– Нет. Потом что каждый раз надо доказывать, что ты лучший – каждый раз после каждых соревнований, после каждого старта. Как говорит Ирина Александровна Винер: спустилась с пьедестала – и ты уже никто, доказывай все сначала.

– Как ты отнеслась к поддержке со стороны наших сограждан, когда вернулась после Токио?

– Только вчера мы сидели в кисс-энд-край, и тренеры говорили: Дин, так это самая лучшая награда – зрители, посмотри, как они тебе рады, как они тебя ждут. И я понимаю, что самая моя лучшая награда после возвращения из Токио то, что меня поддержала вся Россия.

– Что ты хочешь сказать той женщине, которая поставила балл выше (Линой Ашрам)? Ее же сняли, да?

– Сняли. Это все политика. Я не люблю то, что в спорте – не только в художественной гимнастике – бывает все несправедливо. Я все-таки за честный спорт. Я понимаю, что такого не бывает, но мне это всегда, наверное, мешало.

Я выступаю и понимаю: если сделала чисто – я выигрываю, а если теряю (предмет), то проигрываю.

Но когда такое случилось на Олимпиаде, я вообще ничего не поняла. Я выходила с мыслью: вот, я ничего не потеряла, я сейчас выиграю, – сказала Аверина. 

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио

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13 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Логика Винер/Авериной:
Если РФ не на первом месте - несправедливо
Если РФ на первом месте - справедливо
Если РФ занимает весь пьедестал - торжество справедливости. Почему? По кочану!
Проигрывать надо уметь, склочные бабенки
+56
-5
+51
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Consiglie
Обама по старой памяти нагадил
+26
-2
+24
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Iuasamotu
Только нескромная девочка может считать, что если она не уронила предмет, то сильнее её нет. Как результат - проигрыш от более искуссной спортсменки и невыводящееся пятно на всю жизнь.
+22
-5
+17
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Ебздрогыч
С таким подходом настоящим чемпионом не станешь, всегда удобно отмазываться, что это враги засудили. Хотя по Токио была куча неангажированных экспертных анализов, что результаты справедливы
+12
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+9
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Злобный Конь
Винер её ещё не "продала" очередному дяде из власти,но уже научила мыслить в выгодную сторону.
+7
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шампион
Короче, Аверина сама не понимает, как там выставляются баллы. Привыкла, что сделает свою рутину, и получит медаль. А тут на тебе. Два года уже прошло, до сих пор анализ дальше "уронила предмет" не продвинулся.
+7
-1
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Abdul Aziz
Ответ Боевой Бурят Путина
Логика Винер/Авериной: Если РФ не на первом месте - несправедливо Если РФ на первом месте - справедливо Если РФ занимает весь пьедестал - торжество справедливости. Почему? По кочану! Проигрывать надо уметь, склочные бабенки
у меня есть родственник, сын которого во время учебы в школе,иногда участвовал в олимпиадах по предметам и если занял четвертое или второе место, то значит его там засудили
+5
-1
+4
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error505
Спорт вне политики!)))
+1
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МТБ
Это не политика, это вполне честная оценка. Ну, такой вот это вид. Еси вам нравилось выигрывать по этим правилам, то вы должны принимать и поражения по ним же
+1
0
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Sgi
Ответ Abdul Aziz
у меня есть родственник, сын которого во время учебы в школе,иногда участвовал в олимпиадах по предметам и если занял четвертое или второе место, то значит его там засудили
У меня есть сосед, у которого родственник племянника брата его друга делал также… совпадение ?
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МТБ
Ответ Abdul Aziz
у меня есть родственник, сын которого во время учебы в школе,иногда участвовал в олимпиадах по предметам и если занял четвертое или второе место, то значит его там засудили
Кстати, я в школе занимал, обычно, 2 или 4 места. И не потому, что засудили, а потому, что дальше был проход на город или регион. В математике шёл первый, в лёгкой атлетике 1-3й. А мне было лень, потому я был 2й и 4й, где надо
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МТБ
Ответ шампион
Короче, Аверина сама не понимает, как там выставляются баллы. Привыкла, что сделает свою рутину, и получит медаль. А тут на тебе. Два года уже прошло, до сих пор анализ дальше "уронила предмет" не продвинулся.
Так они все такие, что у Винер, что у Тутберидзе. Они так годами жили
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