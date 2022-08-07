Тренер Авериных о судействе в Токио-2020: «Самый большой вопрос к упражнению с булавами – Дине не засчитали 1,7. У нее просто украли!»

Личный тренер российских гимнасток Дины и Арины Авериных Вера Шаталина рассказала, сколько баллов не засчитали ее ученице в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в .

стала серебряным призером, уступив израильтянке .

– Видели момент, когда Линой уронила ленту?

– Да, мы внимательно очень смотрели, потому что Дина все время говорила Арише: «Арина, мы боремся до конца. Вспомни упражнение с лентой». Мне очень понравился этот ее настрой.

Вообще, я всегда учила своих учеников: «Побеждает тот, кто делает упражнение с лентой». Это правило в художественной гимнастике, потому что лента – самый коварный вид. Тем более мы были в Японии, там высокая влажность. Вы себе не представляете, сколько мы раз гладили эту ленту, как мы переживали за эти упражнения. И Дина верила в ленту, надеялась на это упражнения. Поэтому мы смотрели специально за Линой.

И она роняет, причем делает это не просто на шаге, за что идет сбавка только по исполнении и артистике. Там одна-две десятых за то, что ты темп потеряла, плюс 7 десятых за потерю. Это уже 9 десятых. А если ты роняешь на каком-то элементе тела, то и он в минус.

У Линой самый дешевый элемент в теле – это 4 десятых. Вот 0,9 плюс 0,4 – это 1,3. Балл и три. Она уронила на риске, я не буду сейчас оценивать и говорить, сколько это десятых, но это минимум 1,5 балла. И если к той оценке, которой выставили Линой за упражнение с лентой, прибавить 1,5 балла... Да у нас таких оценок в ленте практически не существует!

– Это 24,750 балла.

– Ну, почти 24,8. Будем говорить грубо – 24,8.

– Это же колоссальные оценки за ленту, просто колоссальные.

– Ну не бывает практически никогда таких оценок, понимаете? Просто нет. Нас-то оценили прекрасно в упражнении с лентой, заслуженные 24 балла у Дины. Но по поводу Линой вопрос к бригаде ленты: «Откуда вы нашли столько бонусов в упражнении с лентой по владению предметом?»

И еще вопрос к бригаде, которая судила упражнение с булавами. Про Арину я уже сейчас молчу, к сожалению, потому что у нее случилась эта ошибка в ленте. Но к упражнению с булавами Дины Авериной... Мы подали протест – так его не рассмотрели, они даже не отреагировали! Если бы ей подняли хотя бы на 0,4, на 0,3. Да если бы даже на 0,2 подняли – результат был бы другим!

Самый большой вопрос к упражнению с булавами. У меня сложилось такое впечатление, потому что у нас каждый шаг был дорогой. Дина даже рукой не ведет бесплатно в этом упражнении, это самый огромный набор в истории художественной гимнастики – именно в упражнении с булавами. Поэтому у меня такой вопрос: «Почему?» Если вы, опуская голову, считали эти бонусы, так быстрее поднимайте голову и смотрите! Вы же профессиональные судьи.

– Как раз оценки за булавы в финале открываю: 28,150 у Дины. Это на порядок меньше, чем у Линой.

– А ей не засчитали 1,7! Ну, хорошо, это мои амбиции, хорошо, балл ей не засчитали. Дина Аверина получала оценки 29 баллов. Значит, другие судьи видят, а эти, которые приехали на Олимпийские игры, не видят. У нее просто украли!

Даже если убрать все амбиции России, убрать амбиции мои, Ирины Александровны (Винер) и наших судей – все равно 0,7-0,8 ей не зачли. Вот даже, знаете, если сильно не захочешь засчитать, но вот эти баллы вы обязаны были найти. Куда они делись? Я просчитала: 1,7 они не засчитали ей. Ну, хорошо, я – заинтересованное лицо, я тренер. Ирина Александровна – заинтересованное лицо, она тренер.

– Ну, минус балл, предположим.

– Даже не балл! Полбалла – хорошо, опустимся до полбалла.

– Этого бы более чем хватило.

– Вот я про то и говорю. Понимаете, тут шло уже прямо закономерно, что Линой Ашрам должна стать чемпионкой. Любая [спортсменка], но только не из России. Вот у меня такое впечатление сложилось, – сказала Шаталина в интервью «Матч ТВ», записанном через месяц после Олимпиады.

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