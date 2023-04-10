Кудрявцева о контроле веса на базе в Новогорске: «Не помогают тем, что нанимают диетолога, а просто дают весы. Кто блюет, кто еще как-то»

Яна Кудрявцева рассказала, как гимнастки следят за весом на базе в Новогорске.

– Что касается еды – часто слышала, что гимнастки прячут шоколадки или что-то сладкое в бачке от унитаза, чтобы не нашли. В пакетик – и туда.

– Нет, у меня такого не было.

– А ты куда-нибудь прятала еду?

– У меня никогда не было ограничений по еде, не было проблем. Какое-то время, в 17 лет, может, поправлялась на 300-400 граммов, но это смешно. Помню, жили с Ритой Мамун, я кушала шоколадку, и когда кто-то входил в номер, срабатывал рефлекс, нужно ее спрятать. Хотя мне не запрещали шоколад есть.

– А у Риты, мне кажется, возникали проблемы с весом.

– Да, ей было тяжелее.

– И вот каково ей? Она живет в номере с Яной, которая ест шоколадку…

– Ну, не скажу, что Рита сидела на диетах. В основном плохо то, что нам говорят определенный вес и нужно его придерживаться любыми способами. Не помогают тем, что нанимают диетолога, а просто дают весы. Кто блюет, кто еще как-то…

– Это же булимия.

– Кто как может, так и худеет.

– В эту ужасную пленку заматываются, в бане сидят…

– Потом из-за этого и ноги ломаются.

– И сердце больное.

– Вот в этом и проблема. Даже у хоккеистов на каждую команду по два диетолога.

– Даже не верится. Мне кажется, – такой человек, который ко всему подходит с умом. А у вас не было диетолога.

– Да. Просто два раза в день взвешивание – и делай что хочешь, чтобы попасть в вес, – сказала 13-кратная чемпионка мира в интервью Алле Шишкиной.