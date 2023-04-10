Кудрявцева о реакции Винер на поражение на ЧМ-2013: «Накануне она смотрела, как мы едим сырнички. На следующий день кричала: «Я вам эти сырники в жопу запихаю!»

Яна Кудрявцева рассказала о реакции Ирины Винер на поражение в одном упражнении на ЧМ-2013.

– Все знают, что Винер – жесткий и требовательный тренер. Ты это на себе когда-нибудь испытывала?

– Так, чтобы она кричала, было один раз в жизни. На чемпионате мира в Киеве, где мы выступали с Ритой (Мамун). Мы жили в одной гостинице, Ирина Александровна – в другой. В финале с обручем проиграли, а за день до этого она позвала нас на завтрак в свой отель. Сидели, кушали, я худая, Рита – тоже. Винер смотрела на нас и говорила: «Как приятно, когда худенькие дети кушают». Смотрела, как мы едим сырнички. На следующий день она кричала: «Я вам эти сырники в жопу запихаю!»

– Это самый жесткий случай?

– Да. По поводу тренировок не припомню, чтобы она на меня орала из-за того, что я что-то не сделала. А вот сырники на всю жизнь запомнила. Всем эту историю рассказываем. Потом мы выиграли мяч, булавы и ленту. Ирина Александровна после предложила: «Приходите ко мне на ужин, рыбку поедим». Мы отказались: «Нет, извините, у себя поедим».

– В одном из интервью ты говорила, что когда твой тренер Елена Карпушенко что-то говорила тебе перед выходом на ковер, ты ее слушала. А когда Ирина Александровна – то только делала вид.

– Потому что привыкла, что Елена Львовна мне говорит каждый раз одно и то же. А для меня было важно, чтобы ничего не сбивало, поэтому старалась половину пропускать, половину слушать.

На мой первый чемпионат мира в Киеве меня выводила Ирина Александровна. Я не знала, что она будет говорить. Когда выходила на булавы, она мне кричала в спину такое, что, будь на моем месте другая девочка… «Если ты сейчас что-нибудь уронишь, в жизни прохода не дам!» Вот с этим выходила на ковер.

– Понятно, почему ты стала абсолютной чемпионкой мира.

– Вот так. Нужно иногда не слушать, что говорят, – сказала в интервью Алле Шишкиной.