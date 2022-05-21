Кудрявцева об отстранении российских гимнасток: «Винер будет делать все, чтобы были соревнования. Она сможет настроить и показать, что расслабляться не нужно»

Серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике высказалась об отстранении российских гимнасток от международных соревнований.

– Вы не застали момент с запретом флага и гимна, как реагировали на все эти события?

– Я застала момент до зимней Олимпиады, у нас много общих знакомых из тех видов спорта. Встретила одного мальчика, не буду называть фамилию, он говорил, что это позор – ехать без флага. И спросил, как бы я поступила.

Я всю жизнь посвятила тренировкам и точно бы не отказалась поехать, какие бы ни были условия. Олимпийские игры могут быть раз в жизни. У всех, как видите, разное мнение.

– Сейчас российские гимнастки лишены международных соревнований, откуда им брать мотивацию тренироваться, не зная, что будет дальше?

– Сейчас у нас есть такая прекрасная Ирина Александровна (Винер), которая будет делать все, чтобы были совершенно разные соревнования, приезжали разные гимнастки. Она сможет настроить и показать, что расслабляться не нужно.

Я была на конференции, там было много гимнасток, и все они говорят одно: «Каждый день мы приходим в семь утра, отрабатываем новые программы, у нас нет мыслей расслабиться и перестать». Ирина Александровна провела уже много турниров после отстранения, держит всех в тонусе.

– Как вы относитесь к новым правилам, которые действуют только внутри России?

– Я совсем не разбираюсь в правилах. Даже когда я выступала, сама никогда не заполняла карточки. Раньше они были – там указан порядок элементов в значках. А я ни одного не знала. Мой тренер всегда не понимала, как можно тренироваться и не знать, что сколько стоит. Все сами себе карточки писали, а я не знала ничего.

Я шесть лет как закончила и до сих пор не углублялась. Я видела, как сейчас выступают девочки, когда подряд идут элементы. Лично мне было бы очень тяжело по этим правилам, они не под меня. Мне кажется, будет больше травм, – сказала Кудрявцева.