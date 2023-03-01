Олимпийский призер Яна Кудрявцева исполнит роль в балете «Мастер и Маргарита».

22 марта постановка Сергея Полунина будет показана в Москве, 25 марта – в Санкт-Петербурге. Кудрявцева, которая является 13-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2016 по художественной гимнастике, сыграет роль Геллы.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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