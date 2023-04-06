Листунова, Уразова, Маринов, Найдин выступят на Кубке Беларуси по спортивной гимнастике

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Виктория Листунова и Владислава Уразова выступят на Кубке Беларуси по спортивной гимнастике

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«На Кубок Беларуси заявлены все сильнейшие российские спортсмены, за исключением взявшей небольшую паузу Ангелины Мельниковой, а также Артура Далалояна, Никиты Нагорного и Давида Белявского.

Те же Листунова и Уразова обязательно будут стартовать в Минске. В состав мужской команды включены абсолютный чемпион России 2023 года Даниел Маринов и Сергей Найдин, ставший в финале личного многоборья третьим», – сказала Родионенко. 

Открытый Кубок Беларуси пройдет с 11 по 14 апреля в Минске.

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