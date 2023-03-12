Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Листунова победила в опорном прыжке и на брусьях

В Казани прошел заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Чемпионат России

Казань

Женщины

Опорный прыжок

1. Виктория Листунова – 13,783

2. Элеонора Афанасьева – 13,483

3. Юлия Бирюля – 13,433

4. – 13,366

Брусья

1. – 15,233

2. Ульяна Перебиносова – 14,600

3. – 13,566

Мужчины

Опорный прыжок

1. – 14,666

2. Алексей Усачев – 14,600

3. Даниел Маринов – 14,550

Брусья

1. Никита Нагорный – 14,633

2. Сергей Найдин – 13,766

3. Иван Гергет – 13,766

Перекладина

1. Сергей Найдин – 13,433

2. Кирилл Гашков – 13,333

3. – 13,266...

7. Никита Нагорный – 12,300