Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Листунова победила в опорном прыжке и на брусьях

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В Казани прошел заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика 

Чемпионат России

Казань 

Женщины

Опорный прыжок

1. Виктория Листунова – 13,783

2. Элеонора Афанасьева – 13,483

3. Юлия Бирюля – 13,433

4. Ангелина Мельникова – 13,366

Брусья

1. Виктория Листунова – 15,233

2. Ульяна Перебиносова – 14,600

3. Яна Ворона – 13,566

Мужчины

Опорный прыжок

1. Никита Нагорный – 14,666

2. Алексей Усачев – 14,600

3. Даниел Маринов – 14,550

Брусья

1. Никита Нагорный – 14,633

2. Сергей Найдин – 13,766

3. Иван Гергет – 13,766

Перекладина

1. Сергей Найдин – 13,433

2. Кирилл Гашков – 13,333

3. Даниел Маринов – 13,266...

7. Никита Нагорный – 12,300

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