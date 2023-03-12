Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Листунова победила в опорном прыжке и на брусьях
В Казани прошел заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Чемпионат России
Казань
Женщины
Опорный прыжок
1. Виктория Листунова – 13,783
2. Элеонора Афанасьева – 13,483
3. Юлия Бирюля – 13,433
4. Ангелина Мельникова – 13,366
Брусья
1. Виктория Листунова – 15,233
2. Ульяна Перебиносова – 14,600
3. Яна Ворона – 13,566
Мужчины
Опорный прыжок
1. Никита Нагорный – 14,666
2. Алексей Усачев – 14,600
3. Даниел Маринов – 14,550
Брусья
1. Никита Нагорный – 14,633
2. Сергей Найдин – 13,766
3. Иван Гергет – 13,766
Перекладина
1. Сергей Найдин – 13,433
2. Кирилл Гашков – 13,333
3. Даниел Маринов – 13,266...
7. Никита Нагорный – 12,300
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