Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Ворона, Листунова, Прокопьева, Белявский победили в отдельных видах многоборья

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В Казани проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. Разыгрываются медали в отдельных видах многоборья. 

Спортивная гимнастика 

Чемпионат России 

Казань 

Женщины

Бревно

1. Яна Ворона — 14,500

2. Елена Герасимова — 14,266

3. Алена Глотова — 14,133

Вольные

1. Виктория Листунова — 15,100

2. Яна Ворона — 13,600

3. Лейла Васильева — 13,566

Мужчины

Вольные

1. Кирилл Прокопьев — 14,000

2. Даниел Маринов — 13,866

3. Дмитрий Дубинин — 13,666

Кольца

1. Григорий Климентьев — 13,966

2. Илья Заика — 13,933

3. Виктор Калюжин — 13,900

Конь

1. Давид Белявский — 14,133

2. Никита Андронов — 13,933

3. Даниел Маринов — 13,700

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