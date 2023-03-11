Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Ворона, Листунова, Прокопьева, Белявский победили в отдельных видах многоборья

В Казани проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. Разыгрываются медали в отдельных видах многоборья.

Спортивная гимнастика

Чемпионат России

Казань

Женщины

Бревно

1. Яна Ворона — 14,500

2. — 14,266

3. Алена Глотова — 14,133

Вольные

1. — 15,100

2. — 13,600

3. Лейла Васильева — 13,566

Мужчины

Вольные

1. Кирилл Прокопьев — 14,000

2. — 13,866

3. Дмитрий Дубинин — 13,666

Кольца

1. Григорий Климентьев — 13,966

2. Илья Заика — 13,933

3. Виктор Калюжин — 13,900

Конь

1. — 14,133

2. Никита Андронов — 13,933

3. Даниел Маринов — 13,700