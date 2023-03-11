Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Ворона, Листунова, Прокопьева, Белявский победили в отдельных видах многоборья
В Казани проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. Разыгрываются медали в отдельных видах многоборья.
Спортивная гимнастика
Чемпионат России
Казань
Женщины
Бревно
1. Яна Ворона — 14,500
2. Елена Герасимова — 14,266
3. Алена Глотова — 14,133
Вольные
1. Виктория Листунова — 15,100
2. Яна Ворона — 13,600
3. Лейла Васильева — 13,566
Мужчины
Вольные
1. Кирилл Прокопьев — 14,000
2. Даниел Маринов — 13,866
3. Дмитрий Дубинин — 13,666
Кольца
1. Григорий Климентьев — 13,966
2. Илья Заика — 13,933
3. Виктор Калюжин — 13,900
Конь
1. Давид Белявский — 14,133
2. Никита Андронов — 13,933
3. Даниел Маринов — 13,700
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