Валентина Родионенко: «Будем надеяться, что нам дадут возможность выступить на первенстве Азии, это единственный шанс отобраться на ЧМ»

Валентина Родионенко надеется, что российских гимнастов допустят до соревнований в Азии.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью.

Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», – сказала старший тренер сборной России.

Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля.