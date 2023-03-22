Валентина Родионенко: «Будем надеяться, что нам дадут возможность выступить на первенстве Азии, это единственный шанс отобраться на ЧМ»

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Валентина Родионенко надеется, что российских гимнастов допустят до соревнований в Азии. 

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью.

Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», – сказала старший тренер сборной России. 

Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля.

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