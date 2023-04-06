Ирина Винер и Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты России
Ирина Винер и Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав Общественной палаты вошли, в частности, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и шахматист Сергей Карякин.
Также в состав вошли певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко, летчик Константин Ярошенко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, директор Музея Победы Александр Школьник и другие.
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