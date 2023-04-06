Ирина Винер и Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты России

Теги Владимир Путин Ирина Винер Сергей Карякин Политика Гимнастика

Ирина Винер и Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав Общественной палаты вошли, в частности, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и шахматист Сергей Карякин

Также в состав вошли певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко, летчик Константин Ярошенко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, директор Музея Победы Александр Школьник и другие. 

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23 комментария

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Verhovn
Ответ Евгений Цыбулин
Ну Винер,понятно чем-эскорт депутатам необходим)Летчик,кокаин возивший-тоже понятно)))
Я тоже так хочу))
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Sergey Truhtanov
Шах и мат
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Igor Igor
Ответ ks-1993
главное, чтобы Каспарова не услышали
здесь в основном за Каспарова,Смольянинова и т.п забаненые на других сайтов)))
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Altim
А какой номер у этой палаты?
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Евгений Цыбулин
Ответ Verhovn
И чем эта палата будет заниматься? Просто интересно)
Ну Винер,понятно чем-эскорт депутатам необходим)Летчик,кокаин возивший-тоже понятно)))
+1
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+1
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mantruck
Винер будет поставлять стройных гибких девушек, Карякин будет их хоть чему-то обучать, таблицу умножения заставит выучить.
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brig_Mercury
Ответ Женя Иванов
Забавно, что в общественную палату членов назначают а не выдвигают от общества
Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города! (с)
+3
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+3
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Владимир Ч
палата лицемеров
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Александра Александрова
Ответ Verhovn
Напиши в поддержку. Там отвечают. Отвечаю)
Да аккаунт есть оказывается , просто каким то образом создался второй, теперь разбираться с этой фигнёй )
0
-1
-1
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Вячеслав Пустохин
Не понял: Карякин же так хотел играть в Азии в шахматы, какая ещё общественная палата?
+2
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+2
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Антиполитпроект
Ответ ks-1993
В других странах подобные органы это другое? Например, ярды фунтов на содержание королевской семьи, которые не фига ничего не делают только машут ладошками и ведут злачную жизнь по праву рождения
У нас Плутин дороже обходится, чем вся королевская семья. Только в отличие от них, наш умудряется еще и генерировать убытки на триллионы рублей, уничтожая экономику, промышленность, медицину, образование, социальную сферу, спорт и все перспективы на нормальное будущее, как минимум, пары поколений
+8
0
+8
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Verhovn
Ответ Александра Александрова
Спортс вы просто лучшие , ваши программисты гуру какие то , меня выкидывает из аккаунта , я долго не могу зайти , потом захожу и у меня полностью обнулённый аккаунт ! Спасибо
Напиши в поддержку. Там отвечают. Отвечаю)
0
-1
-1
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ks-1993
Ответ Максим Фомин
не зря сереженька старался😂 его "молитвы👅" услышаны
главное, чтобы Каспарова не услышали
+2
-9
-7
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ks-1993
Ответ Антиполитпроект
Очередной, в лучшем случае, бесполезный (в худшем - еще и вредный) орган, члены которого будут получать бюджетное бабло просто за факт своего существования. Классика режима Плутина
В других странах подобные органы это другое? Например, ярды фунтов на содержание королевской семьи, которые не фига ничего не делают только машут ладошками и ведут злачную жизнь по праву рождения
0
-7
-7
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Verhovn
Ответ Женя Иванов
Забавно, что в общественную палату членов назначают а не выдвигают от общества
Наверное потому, что нормальный государственный орган с полномочиями палатой не назовут))
+3
-1
+2
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Александра Александрова
Спортс вы просто лучшие , ваши программисты гуру какие то , меня выкидывает из аккаунта , я долго не могу зайти , потом захожу и у меня полностью обнулённый аккаунт ! Спасибо
0
-1
-1
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Гекдениз Кардениз
Ответ Verhovn
И чем эта палата будет заниматься? Просто интересно)
освоением бюджета русского , многоходовочки будут делать счета то заморожены за бугром у многих надо отбивать так сказать , печально все это , то что люди в большинстве своем у нас с ватой в голове
+5
0
+5
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Женя Иванов
Забавно, что в общественную палату членов назначают а не выдвигают от общества
+9
0
+9
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Melnikov1968
Осуществляет общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти всех уровней и соблюдением свободы слова в СМИ. Это функции общественной палаты РФ. Теперь Карякин заблокирует все иностранные шахматные сайты,включая Личесс. Шикарный выбор кандидатов.
+3
0
+3
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Alexandr Tarakanoff
"Не шахматная корона, но тоже пойдет",- подумал Сергей.
+5
0
+5
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Verhovn
И чем эта палата будет заниматься? Просто интересно)
+17
-1
+16
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Антиполитпроект
Очередной, в лучшем случае, бесполезный (в худшем - еще и вредный) орган, члены которого будут получать бюджетное бабло просто за факт своего существования. Классика режима Плутина
+31
-2
+29
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Максим Фомин
не зря сереженька старался😂 его "молитвы👅" услышаны
+12
0
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