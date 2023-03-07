Карякин об отстранении Винер: «Западные чиновники тем самым унижают только сами себя»

Сергей Карякин считает, что отстранением Ирины Винер западные чиновники унижают сами себя.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Я хорошо знаю Ирину Александровну Винер, мы вместе работаем в Общественной палате России, она возглавляет комитет по спорту.

Понятно, что все это на 100% политизированно, что любые высказывания можно притянуть за уши. А если их нет, то можно просто наказать за политическую позицию. За то, что она поддерживает Россию и много сделала для нашего спорта.

Ирина Александровна – активный человек, и для нее это, конечно, очень неприятный удар. Но тем не менее я уверен в том, что у нее очень большая поддержка и среди спортсменок, и среди ее окружения. И что у нее в любом случае все будет хорошо.

Но западные чиновники в очередной раз сделали недружественный жест по отношению к нам. И я не понимаю, о чем с ними вообще можно договариваться, если они делают подобные вещи? Они тем самым унижают только сами себя.

Потому что Ирина Александровна – заслуженный и всеми уважаемый в мире тренер. И этими санкциями Запад только показал свою суть и свою недоброжелательность по отношению к нам», – заявил российский гроссмейстер.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»