Яна Ворона: «Мельникова и Листунова – самые сильные гимнастки сборной, но непобедимых нет. Я никого не боюсь, готова и буду соревноваться со всеми»

Гимнастка Яна Ворона заявила, что готова к конкуренции в сборной России.

Ранее на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани Ворона взяла золото в упражнениях на бревне.

– Чемпионат вполне успешный. Рада, что получилось собрать целый комплект медалей. На самом деле, если говорить, например, про брусья, то я вообще не ожидала, что у меня получится завоевать какую-то медаль. По сложности моя комбинация пока уступает другим девочкам, и это было для меня приятной неожиданностью. Безусловно, рада этой медали, но изначально даже в мыслях не было.

– То есть сейчас твоя слабая сторона – это брусья?

– По сути, это ни для кого не секрет. Все знают, что брусья – мой отстающий снаряд. Но я постепенно набираю на них, работаю, и медаль в Казани доказывает, что есть прогресс.

– Теперь с брусьями у тебя практически полный набор на многоборье?

– Можно сказать и так. У нас бревно, прыжок, вольные, брусья. Основной упор хочу теперь делать на многоборье, направлены на него тренировки.

– Как оценишь тогда свои перспективы? Ведь Листунова сейчас явно никому уступать не собирается. А есть еще и Ангелина Мельникова, она до сих пор в отличной форме.

– На самом деле, с ними все равно можно соревноваться. Можно и нужно. Конечно, они самые сильные гимнастки сборной, но непобедимых нет. Я никого не боюсь, готова и буду соревноваться со всеми. Понятное дело, что Ангелина и Вика лидеры, но нужно стремиться с ними конкурировать. В этом и есть смысл спорта, – ответила Ворона.