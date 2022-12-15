Никита Нагорный: «Если мы не попадаем на Олимпиаду-2024, для меня будет стоять вопрос о продолжении карьеры»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

– Для меня сегодня, наверное, главная мотивация – Олимпийские игры. В любом случае я жду окончательного решения МОК (Международного олимпийского комитета), которое будет принято в следующем году.

Напомню, что в марте 2023 года у нас будет проходить чемпионат Европы – это крайний старт в отборе на Олимпиаду. Если мы не сможем принять участие в этом турнире, то мы не попадаем в Париж-2024. Соответственно, для меня будет стоять вопрос о продолжении карьеры как действующего олимпийского спортсмена.

– Получается, вы завершите карьеру, если не попадете на предстоящую Олимпиаду?

– Говорить о завершении карьеры или мотивации я не могу. Сегодня я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. 7 декабря прошел Кубок Михаила Воронина во дворце Ирины Винер-Усмановой – международный турнир, где я принимал участие. Сегодня я нахожусь в стадии набора формы.

Следующий год будет очень интересный. Ну, не отберемся на Олимпиаду, может, будут другие соревнования. Все будет зависеть от желания. Не может профессиональный спортсмен сказать: «Я сейчас закончу». Особенно когда он находится в хорошей форме. У меня сейчас пик. Я не вижу смысла брать и заканчивать, – сказал Нагорный.