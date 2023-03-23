Артур Далалоян: «Многие страны, даже находясь в военном положении, выступали без санкций. Не понимаю, почему нас пытаются лишить флага и гимна»

Олимпийский чемпион Артур Далалоян назвал абсурдом санкции против российских спортсменов.

– Нужно ли нам ехать [на Олимпиаду] в Париж под нейтральным флагом?

– Конечно, это надоело, тем более когда это все необоснованно. Многие страны, даже находясь в военном положении, все равно приезжали на чемпионаты мира и Европы с флагом, без каких-то определенных санкций, и выступали.

Я не понимаю этого момента, почему нас постоянно пытаются лишить флага и гимна. Это, конечно же, надоело, это абсурд полный, но все равно решение должно принимать руководство – министерство спорта, наши федерации. Спортсмены же просто должны делать свою работу, а именно выходить на арену и побеждать.

– Верно ли я понимаю, что вопрос смены спортивного гражданства для вас неактуален и неинтересен?

– Конечно. У нас были разговоры на эту тему в сборной, как-то рассуждали на эту тему, потому что некоторые спортсмены готовы на это пойти. Мы любим свою страну, которую мы представляем, ради которой мы сделали столько работы и одержали столько побед, сделали столько шагов для развития нашего вида спорта в том числе.

Я считаю, это глупость, я не готов на это идти, я готов развивать спорт и двигаться дальше в России. Среди наших парней не было таких мыслей, просто очень много интервью, много обсуждений этой темы было, – рассказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают