Артур Далалоян: «Многие страны, даже находясь в военном положении, выступали без санкций. Не понимаю, почему нас пытаются лишить флага и гимна»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России ФСГР Министерство спорта России Париж-2024 Артур Далалоян Чемпионат мира по спортивной гимнастике чемпионат Европы по спортивной гимнастике Гимнастика

Олимпийский чемпион Артур Далалоян назвал абсурдом санкции против российских спортсменов.

– Нужно ли нам ехать [на Олимпиаду] в Париж под нейтральным флагом?

– Конечно, это надоело, тем более когда это все необоснованно. Многие страны, даже находясь в военном положении, все равно приезжали на чемпионаты мира и Европы с флагом, без каких-то определенных санкций, и выступали.

Я не понимаю этого момента, почему нас постоянно пытаются лишить флага и гимна. Это, конечно же, надоело, это абсурд полный, но все равно решение должно принимать руководство – министерство спорта, наши федерации. Спортсмены же просто должны делать свою работу, а именно выходить на арену и побеждать.

– Верно ли я понимаю, что вопрос смены спортивного гражданства для вас неактуален и неинтересен?

– Конечно. У нас были разговоры на эту тему в сборной, как-то рассуждали на эту тему, потому что некоторые спортсмены готовы на это пойти. Мы любим свою страну, которую мы представляем, ради которой мы сделали столько работы и одержали столько побед, сделали столько шагов для развития нашего вида спорта в том числе.

Я считаю, это глупость, я не готов на это идти, я готов развивать спорт и двигаться дальше в России. Среди наших парней не было таких мыслей, просто очень много интервью, много обсуждений этой темы было, – рассказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

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27 комментариев

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Ivan Balashov
Ответ Мишаня Кашников
там не сепаратисты, а русские люди живут и они хотят жить мирно. сейчас от воюются и будет мир, так что всё нормально
Ну и да, русскую Софью Сапегу из лукашенковской тюрьмы спасти не желаете? Она тоже хочет жить мирно.
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haymaker
Ответ Мишаня Кашников
по просьбе русских, русских Россия может защищать в любой точке солнечной системы
а это правило только русских касается? а то как бы не нашлось и в других странах защитников
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Мишаня Кашников
Ответ haymaker
не дешевле было для этих русских людей построить город-сад на территории РФ? Жили бы мирно.
это вопрос уже к Вовану
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haymaker
Ответ Мишаня Кашников
там не сепаратисты, а русские люди живут и они хотят жить мирно. сейчас от воюются и будет мир, так что всё нормально
не дешевле было для этих русских людей построить город-сад на территории РФ? Жили бы мирно.
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Ivan Balashov
Ответ Мишаня Кашников
там не сепаратисты, а русские люди живут и они хотят жить мирно. сейчас от воюются и будет мир, так что всё нормально
А россияне тут с какого боку?
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haymaker
что ты не понимаешь? Сказано ж тебе - русофобия. И ещё было сказано, что не очень-то и хотелось.
Так что, развивай спорт на местном уровне.
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Мишаня Кашников
Ответ tyuiop tyuiop
вписалась по просьбе своей территории согласно конституции РФ?
по просьбе русских, русских Россия может защищать в любой точке солнечной системы
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valderoma
Основополагающий принцип ООН: отказ от применения силы и угрозы силой
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Геннадий Туник
Россию наказывают не за военные действия,а за присоединение территории вопреки международному праву.За Афганистан Советский Союз не наказывали.Он,впрочем,наказал сам себя,не поехав в Лос-Анджелес...
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Игорь Новиков
И не поймешь, видимо.
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tyuiop tyuiop
Ответ Мишаня Кашников
не напала, а вписалась по просьбе ЛДНР🙂
вписалась по просьбе своей территории согласно конституции РФ?
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Verhovn
Ответ melmi
Твоя страна ведет войну с другой страной , бывший президент и премьер называет в открытую Украину частью России Это не оборона , это не защита своей территории Это окупация одной страны другой Твои аргументы Артур нелепы
Это началось задолго до СВО. Это твои рассуждения нелепы. А Украину мы не захватываем, а освобождаем от нацистской скверны.
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Atsuktuvas
Мы же Особенные! Или нет?..
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Мишаня Кашников
Ответ Ivan Balashov
Ага, ведь это так здорово - гробить десятки тысяч своих граждан по просьбе каких-то никем не признанных сепаратистов.
там не сепаратисты, а русские люди живут и они хотят жить мирно.
сейчас от воюются и будет мир, так что всё нормально
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ДнепрЧемпион1983
все правильно Артур сказал.
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Eduard Rastryopin
Езжай в Бахмут,может тогда поймешь.
+1
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Savarona25
Хотелось бы услышать что это были за "многие страны" и подробно узнать какие там были военные события, оставшиеся без внимания. Но вот ТАКИХ событий о которых и идет речь не было прямо с середины 20-го века, вот все поэтому и вздрогнули.
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Ivan Balashov
Ответ Мишаня Кашников
не напала, а вписалась по просьбе ЛДНР🙂
Ага, ведь это так здорово - гробить десятки тысяч своих граждан по просьбе каких-то никем не признанных сепаратистов.
+5
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+3
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2882
Ответ Epicman
15 рублей заработал? на дошик хватит? или еще надо полизать сегодня?))
Завидуешь? Лижешь бесплатно?)
+1
-2
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каток Третьяка
Артур, продолжай ходить на пудинги, там тебе всё понятно... остальное это уже наверное не для твоего ума, к сожалению.
+8
-1
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Melnikov1968
Артур, до 2022 года сборная России выступала без флага и гимна совсем по другим причинам, вспомни по каким. Не надо все грести в одну кучу и включать дурачка.
+7
-1
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Epicman
Ответ 2882
Артур , щас тебе местные либерасты расскажут, что ты должен ползать на коленях и каяться. И вообще "это другое".))
15 рублей заработал? на дошик хватит? или еще надо полизать сегодня?))
+3
-2
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Мишаня Кашников
Ответ Алексей Сырчин
Он даже не в курсе что Рф напала на Украину
не напала, а вписалась по просьбе ЛДНР🙂
+3
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Алексей Сырчин
Он даже не в курсе что Рф напала на Украину
+15
-9
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melmi
Твоя страна ведет войну с другой страной , бывший президент и премьер называет в открытую Украину частью России
Это не оборона , это не защита своей территории
Это окупация одной страны другой
Твои аргументы Артур нелепы
+16
-7
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