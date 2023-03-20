Нагорный о возможном недопуске к Олимпиаде-2024: «Когда слышишь это от спортсменов, тренеров, то понимаешь, что возможность выступить с каждым днем угасает»

Гимнаст Никита Нагорный высказался о возможном недопуске к Олимпиаде-2024 в Париже.

– Основная мотивация оставаться в спортивной гимнастике и вести тяжелейшую тренировочную работу, выходить на старты – это призрачная надежда выступить на Олимпиаде в Париже?

– Если бы вы у меня спросили об этом до старта, я бы ответил: да. Сегодня я пытаюсь найти немного другую мотивацию, потому что ты не можешь абстрагироваться от мнений людей, которые находятся здесь.

Когда ты слышишь это от спортсменов, тренеров, руководства или еще от кого-то, чувствуешь неуверенность в нашем допуске в Париж, то понимаешь, что возможность выступить на Играх с каждым днем угасает.

Многие профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, сегодня напрямую говорят: «Ребят, да чего это обсуждать, сто процентов не будет никаких международных стартов, Олимпиад в ближайшие два-три цикла». Поэтому сидеть унывать, грустить, впадать в депрессию – это точно не про меня, – ответил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.