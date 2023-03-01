Никита Нагорный: «Завтра состоится заседание FIG, по итогам которого станет понятно, сможем ли мы отбираться на Олимпийские игры»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике FIG Париж-2024 Никита Нагорный Гимнастика

2 марта примут решение по допуску российских гимнастов к отбору на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом сообщил олимпийский чемпион Никита Нагорный.

«У нас появилась надежда. Нам сказали, что завтра состоится заседание Международной федерации гимнастики, по итогам которого станет понятно, сможем ли мы отбираться на Олимпийские игры или нет.

Если решение будет положительным для нас, то я должен быть готов сразу на все 100 процентов», – сказал Нагорный.

1-2 марта в Лозанне пройдет заседание исполкома FIG.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Конкретно ты, глава юнармии, никуда отбираться не будешь.
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Ромарио Агро
Так ты точно никуда не поедешь-переросток
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Ебздрогыч
Чувствую, покажут нам FIG на постном масле
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Ебздрогыч
А если без флага и гимна? Терюшков не одобрит
0
0
0
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