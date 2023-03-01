Никита Нагорный: «Завтра состоится заседание FIG, по итогам которого станет понятно, сможем ли мы отбираться на Олимпийские игры»

2 марта примут решение по допуску российских гимнастов к отбору на Олимпиаду-2024 в .

Об этом сообщил олимпийский чемпион .

«У нас появилась надежда. Нам сказали, что завтра состоится заседание Международной федерации гимнастики, по итогам которого станет понятно, сможем ли мы отбираться на Олимпийские игры или нет.

Если решение будет положительным для нас, то я должен быть готов сразу на все 100 процентов», – сказал Нагорный.

1-2 марта в Лозанне пройдет заседание исполкома FIG.