Дина Аверина об отстранении Винер: «Мы все ее поддерживаем и будем поддерживать. Она многое делает для всей художественной гимнастики в России»

Гимнастка Дина Аверина выразила поддержку Ирине Винер на фоне санкций.

Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике. Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила специалиста от работы на международных соревнованиях на два года из-за высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Мы с Ириной Александровной это обсуждали. Конечно, мы все ее поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Она многое делает не только для нас, но и для всей художественной гимнастики в России.

Как бы что ни было, мы всегда будем за нее. Она огромный молодец, что держится и не показывает нам, что у нее плохое настроение или что она расстроена», – сказала Аверина, серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»