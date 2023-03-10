Сборная России по спортивной гимнастике выступит на Открытом кубке Беларуси в апреле

Теги Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ТАСС Гимнастика

Российские гимнасты выступят на открытом Кубке Беларуси.

Турнир пройдет с 11 по 14 апреля в Минске.

«Мы получили приглашение от своих белорусских коллег и намерены отправить на этот турнир свою команду.

В Минск не поедут лидеры сборной, мы намерены отправить туда менее опытных спортсменов, которым очень важно получить больше соревновательной практики», – сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Сборная России может заявить на этот турнир по 10 мужчин и женщин. Будут разыграны награды в двух возрастных категориях.

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