Сборная России по спортивной гимнастике выступит на Открытом кубке Беларуси в апреле

Российские гимнасты выступят на открытом Кубке Беларуси.

Турнир пройдет с 11 по 14 апреля в Минске.

«Мы получили приглашение от своих белорусских коллег и намерены отправить на этот турнир свою команду.

В Минск не поедут лидеры сборной, мы намерены отправить туда менее опытных спортсменов, которым очень важно получить больше соревновательной практики», – сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Сборная России может заявить на этот турнир по 10 мужчин и женщин. Будут разыграны награды в двух возрастных категориях.