Сборная России по спортивной гимнастике выступит на Открытом кубке Беларуси в апреле
Российские гимнасты выступят на открытом Кубке Беларуси.
Турнир пройдет с 11 по 14 апреля в Минске.
«Мы получили приглашение от своих белорусских коллег и намерены отправить на этот турнир свою команду.
В Минск не поедут лидеры сборной, мы намерены отправить туда менее опытных спортсменов, которым очень важно получить больше соревновательной практики», – сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.
Сборная России может заявить на этот турнир по 10 мужчин и женщин. Будут разыграны награды в двух возрастных категориях.
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