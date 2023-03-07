Василий Титов: «Безусловно, не согласны с отстранением Винер, оно слишком жесткое, несправедливое. Будем ли апеллировать – будем принимать решение»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Василий Титов Гимнастика

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить Ирину Винер на два года.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

«Отстранение означает, что Ирина Александровна не может быть аккредитована и присутствовать на международных соревнованиях.

В течение 21 дня мы должны принять решение об апелляции и изучить юридически все аспекты возможной апелляции. Это требует определенного времени.

Пока у нас нет решения. Но мы, безусловно, не согласны с отстранением. Оно слишком жесткое, несправедливое. Будем ли апеллировать – будем принимать решение», – сказал Титов.

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио

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1 комментарий

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Хаскерс
Вела она себя как зарвавшаяся хабалка, это факт. Решение справедливое, хоть и слишком жесткое.
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