Василий Титов: «Безусловно, не согласны с отстранением Винер, оно слишком жесткое, несправедливое. Будем ли апеллировать – будем принимать решение»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить Ирину Винер на два года.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

«Отстранение означает, что Ирина Александровна не может быть аккредитована и присутствовать на международных соревнованиях.

В течение 21 дня мы должны принять решение об апелляции и изучить юридически все аспекты возможной апелляции. Это требует определенного времени.

Пока у нас нет решения. Но мы, безусловно, не согласны с отстранением. Оно слишком жесткое, несправедливое. Будем ли апеллировать – будем принимать решение», – сказал Титов.

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио